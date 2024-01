Video Viral : पहाड़ी भाषा में राम भजन गाकर फिर चर्चा में बारामुला की बेटी बतूल ज़हरा, इंटर में अच्छे नंबर लाकर बनी थी मीडिया की सुर्खियां

नई दिल्ली। कश्मीर की मुस्लिम छात्रा सैयद बतूल जहरा (Kashmir’s Muslim student Syed Batool Zahra) ने हाल ही में राम भजन को अपनी मातृभाषा पहाड़ी में गाया है। इसका वीडियो छात्रा ने सोशल मीडिया पर साझा किया, जो जमकर वायरल हो गया है। यूजर्स छात्रा की खूब तारीफ कर रहे हैं। छात्रा बतूल उत्तरी कश्मीर के उड़ी क्षेत्र की रहने वाली हैं और कॉलेज में प्रथम वर्ष में पढ़ती हैं।

सर्जिकल स्ट्राइक के लिए जाना जाने वाली उड़ी अब राम भजन के लिए जाना जाने लगा है। अपने 52 सेकंड के वीडियो से बतूल ने उड़ी को सुर्खियों में ला दिया है। वीडियो में छात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने 11 दिन का व्रत रख रहे हैं। उन्होंने यह संकल्प राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के नेक आमद के लिए किया है। आगे जहरा ने कहा कि आज पूरा देश राम गीत गुनगुना रहा है। ऐसे में जम्मू कश्मीर भी इस समारोह में जुड़ गया है। जहरा ने इसके बाद पहाड़ी में राम भजन गाया।

Jammu and Kashmir: Batool Zehra, a college Ist year student from Uri sings Ram bhajan in Pahari language to connect J&K with the Ram Mandir Pran Pratishtha ceremony, to be held on 22nd January in Ayodhya, UP#बतूल_जहरा #JammuKashmir #RamBhajan #RamMandir #ShriRamBhajan pic.twitter.com/mHSRzPHIRo

