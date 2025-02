Video Viral : असम में कांग्रेस सांसद रकीबुल हुसैन पर जानलेवा हमला, सुरक्षाकर्मियों से हथियार छीनने की कोशिश

नागांव। असम (Assam)के नागांव जिले के रूपोहिहाट में गुरुवार को धुबरी से कांग्रेस के लोकसभा सदस्य रकीबुल हुसैन (Dhubri Congress MP Rakibul Hussain) और उनके सुरक्षा अधिकारियों (PSO) पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। हालांकि इस हमले में कांग्रेस सांसद बाल-बाल बच गए। हमलावरों ने सांसद के साथ धक्कामुकी कर उन्हें गिरा दिया और फिर बैट से उन पर हमला किया। इस दौरान बीच-बचाव करने की कोशिश कर रहे सुरक्षा कर्मियों पर भी हमलावरों ने हमला किया और उनके हथियार छीनने की कोशिश की। हमलावर काले कपड़े से चेहरा ढंके थे।

Dhubri MP Rakibul Hussain , who won the last Lok Sabha election with a record margin, was attacked by goons in broad daylight in Samaguri along with his security personnel. If elected representatives are not safe, what will happen to the common citizen? pic.twitter.com/x1gSStWeX6

घटना के वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि काले कपड़े से चेहरा ढके हमलावर किस तरह सांसद पर हमला कर रहे हैं। पुलिस ने सांसद पर हमले की घटना की पुष्टि की है। नगांव पुलिस ने बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक में शामिल होने गए सांसद रकीबुल हुसैन (MP Rakibul Hussain) पर लोगों के एक समूह ने क्रिकेट बल्लों से हमला किया, जिनके चेहरे काले कपड़े से ढके हुए थे। पीएसओ ने सांसद को बचाने की कोशिश की, लेकिन उन पर भी हमला किया गया।

Shameful attack on Assam Congress MP Rakibul Hussain and his son at Rupohihat, Nagaon while heading to a meeting on a scooter.

Disagreements are acceptable, but violence is not! This assault is outrageous and unacceptable.

His security must be strengthened immediately. pic.twitter.com/oMfhX7XXr7

— Nandan Pratim Sharma Bordoloi (@NANDANPRATIM) February 20, 2025