  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. VIDEO VIRAL- Operation Sindoor में मसूद अजहर की फैमिली के उड़ गए थे चीथड़े, जैश कमांडर ने भरे मंच से कबूला सच

VIDEO VIRAL- Operation Sindoor में मसूद अजहर की फैमिली के उड़ गए थे चीथड़े, जैश कमांडर ने भरे मंच से कबूला सच

ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) के कई महीने बाद अब पाकिस्तार के खूंखार आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के कमांडर (Jaish-e-Mohammed Commander) ने भी खौफनाक सच को आखिरकार स्वीकार कर ही लिया है। उसने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) के दौरान बहावलपुर में हुए हमले में आतंकवादी मसूद अजहर (Masood Azhar) के परिवार के टुकड़े-टुकड़े हो गए थे।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) के कई महीने बाद अब पाकिस्तार के खूंखार आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के कमांडर (Jaish-e-Mohammed Commander) ने भी खौफनाक सच को आखिरकार स्वीकार कर ही लिया है। उसने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) के दौरान बहावलपुर में हुए हमले में आतंकवादी मसूद अजहर (Masood Azhar) के परिवार के टुकड़े-टुकड़े हो गए थे। जैश ए मोहम्मद (Jaish-e-Mohammed) के कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी (Commander Masood Ilyas Kashmiri) का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

पढ़ें :- सूर्या ब्रिगेड ने न हाथ मिलाया और न मिलाई आंख और मैदान में चटा दी धूल, ति​लमिलाए राशिद लतीफ, बोले- पहलगाम में जंग लड़ लेते, वह भी तो पूरी तरह नहीं लड़े...

जैश कमांडर मसूद इलियास ने जानें क्या कहा?

इस वीडियो में मसूद इलियास कश्मीरी (Masood Ilyas Kashmiri) ने बताया कि किस तरह से भारतीय सशस्त्र बलों ने उनके ठिकानों को निशाना बनाया और उन्हें तबाह कर दिया। वीडियो में मसूद इलियास (Masood Ilyas) कहते हुए सुनाई दे रहा है कि ‘अपने देश की सीमाओं की हिफाजत के लिए हम दिल्ली में लड़े, काबुल और कांधार में लड़े। सबकुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को मौलाना मसूद अजहर (Maulana Masood Azhar) के परिवार को तबाह कर दिया गया। भारतीय सुरक्षा बलों ने बहावलपुर में उन्हें टुकड़े-टुकड़े कर दिया।’

ऑपरेशन सिंदूर

जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की निर्मम तरीके से हत्या के बाद भारत ने पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों पर हमला किया। इस हमले में पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लश्कर ए तैयबा (Lashkar-e-Taiba) और जैश ए मोहम्मद (Jaish-e-Mohammed) से जुड़े नौ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने भी बाद में स्वीकार किया कि नौ जगहों पर हमला हुआ। इनमें बहावलपुर, कोटली और मुरीदके जैसे आतंकी प्रशिक्षण केंद्र भी शामिल थे। बहावलपुर पाकिस्तान का 12वां सबसे बड़ा शहर है और इसे जैश ए मोहम्मद (Jaish-e-Mohammed)  का गढ़ माना जाता है।

पढ़ें :- VIDEO : छात्रा बोली-सर आप लोगों ने कहा था कि खून और पानी साथ नहीं बह सकते, तो क्रिकेट क्यों? बीजेपी के पूर्व एमपी राकेश सिन्हा बोले- क्रिकेट नहीं कहा था...

मसूद अजहर ने खुद किया था स्वीकार

लाहौर से लगभग 400 किलोमीटर दूर स्थित, जामिया मस्जिद सुभान अल्लाह, जिसे उस्मान-ओ-अली परिसर के नाम से भी जाना जाता है, में जैश-ए-मोहम्मद (Jaish-e-Mohammed)  का मुख्यालय स्थित है। जैश-ए-मोहम्मद (Jaish-e-Mohammed)  का मुख्य केंद्र होने के कारण इसे निशाना बनाया गया। संयुक्त राष्ट्र ने मसूद अजहर (Masood Azhar) को प्रतिबंधित किया हुआ है। मसूद अजहर (Masood Azhar) ने 2000 के दशक की शुरुआत में जैश-ए-मोहम्मद (Jaish-e-Mohammed)  का गठन किया। यह आतंकी संगठन पिछले दो दशकों में भारत में कई बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद, पाकिस्तानी मीडिया ने बताया कि मसूद अजहर (Masood Azhar) ने एक बयान जारी कर स्वीकार किया कि भारतीय अभियान में उसके परिवार के 10 सदस्य मारे गए थे।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

हेड कांस्टेबल पत्नी पर था अफेयर को शक,बेसबॉल की बेट से किया सिर पर वार, बेड पर पड़ा मिला शव

हेड कांस्टेबल पत्नी पर था अफेयर को शक,बेसबॉल की बेट से किया...

VIDEO VIRAL- Operation Sindoor में मसूद अजहर की फैमिली के उड़ गए थे चीथड़े, जैश कमांडर ने भरे मंच से कबूला सच

VIDEO VIRAL- Operation Sindoor में मसूद अजहर की फैमिली के उड़ गए...

US-Venezuela Conflict : अमेरिका ने वेनेजुएला की दूसरी नाव को किया समुद्र में ध्वस्त, प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो आरोपों से किया इनकार

US-Venezuela Conflict : अमेरिका ने वेनेजुएला की दूसरी नाव को किया समुद्र...

भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद नरम हुआ अमेरिका, आज एक ही मेज पर बैठ कर करेगा बात

भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद नरम हुआ अमेरिका, आज...

अगर औकात हो तो मैच से कमाया हुआ पैसा पहलगाम हमले में शहीदों के परिजनों को कर दें दान...भारत- पाक मैच पर आप नेता का बड़ा बयान

अगर औकात हो तो मैच से कमाया हुआ पैसा पहलगाम हमले में...

भारत से हार के बाद पाकिस्तान में मचा बवाल: पूर्व खिलाड़ियों ने पीसीबी को बताया जिम्मेदार

भारत से हार के बाद पाकिस्तान में मचा बवाल: पूर्व खिलाड़ियों ने...