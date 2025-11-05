  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. VIDEO: होटल में पड़ी पुलिस की रेड तो कमांडो की तरह छत से कूद कर भागे पुरुष और महिलाएं

VIDEO: होटल में पड़ी पुलिस की रेड तो कमांडो की तरह छत से कूद कर भागे पुरुष और महिलाएं

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में पुरुष और महिलाएं छत से कमांडो की तरह कूद कर भागते हुए नजर आ रहे है। होटल में पुलिस की रेड पड़ने के बाद महिलाएं और पुलिस भागते हुए नजर आ रहे है। लोग वीडियो पर जमकर कमेंट कर रहे है।

By Satish Singh 
Updated Date

पटना। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में पुरुष और महिलाएं छत से कमांडो की तरह कूद कर भागते हुए नजर आ रहे है। होटल में पुलिस की रेड पड़ने के बाद महिलाएं और पुलिस भागते हुए नजर आ रहे है। लोग वीडियो पर जमकर कमेंट कर रहे है।
सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफार्म एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो को शेयर करते हुए यूजर ने लिखा कि बिहार के एक होटल में पुलिस की रेड पड़ी तो खुद को बचाने के लिए होटल की दूसरी मंजिल से पु​रुष और महिलाएं कूद रही है। वीडियो में आप देख सकते है। पुलिस की रेड पड़ने के बाद दो कमरों से दो पुरुष और दो महिलाएं निकल कर बाहर बालकानी में आती है।

पढ़ें :- नरेंद्र मोदी ने 'वोट चोरी' कर जंगलराज लागू किया, BJP महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़ के बाद अब बिहार की सरकार करना चाहती है चोरी: राहुल गांधी

बालकानी के बाहर दीवार पर प्लास्टर करने के लिए लगाए गए बांस के सहारे वह कूद कर खेतों में भागते हुए नजर आ रहे है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स इस जमकर कमेंट कर रहे है। एक यूजर ने लिखा कि तीस चालीस हजार होटलों में से एक पर रेड, वह भी सालों में एक बार। लेन-देन में होटल को कमजोर नहीं पड़ना चाहिए था। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि गलत काम करने वाले ऐसे ही भागते है। हांलाकि यह वीडियो बिहार में कहा का है। इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है।

पढ़ें :- कुछ लोग कह रहे हैं कि बिहार में जंगलराज हैं, जंगल राज में जान का खतरा हैं मेरे पास सुरक्षा व्यवस्था नहीं हैं:- पूर्व सपा कैबिनेट मंत्री आजम खान

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

VIDEO: महराजगंज में मोबाइल चोरी के शक में नाबालिग को पेड़ से उल्टा लटका ग्रामीणों ने दी तालीबानी सजा

VIDEO: महराजगंज में मोबाइल चोरी के शक में नाबालिग को पेड़ से...

VIDEO: होटल में पड़ी पुलिस की रेड तो कमांडो की तरह छत से कूद कर भागे पुरुष और महिलाएं

VIDEO: होटल में पड़ी पुलिस की रेड तो कमांडो की तरह छत...

सीएम योगी ने 72 परिवारों के लिए निर्मित फ्लैट की सौंपी चाबी, कहा-अब माफियाओं के कब्जे वाली जमीन पर बन रहे गरीबों के घर

सीएम योगी ने 72 परिवारों के लिए निर्मित फ्लैट की सौंपी चाबी,...

Mirzapur News: चुनार स्टेशन पर बड़ा हादसा, रेलवे ट्रैक पार कर रहे श्रद्धालु , ट्रेन की चपेट हुई 8 लोगों की मौत

Mirzapur News: चुनार स्टेशन पर बड़ा हादसा, रेलवे ट्रैक पार कर रहे...

D.El.Ed Paper Leak : एसटीएफ ने अलीगढ़ से दो सगे भाइयों पुष्पेंद्र और धर्मेंद्र को दबोचा, 3500 रुपये में बेचे सॉल्व पेपर, नकल माफिया आदित्य भी अरेस्ट

D.El.Ed Paper Leak : एसटीएफ ने अलीगढ़ से दो सगे भाइयों पुष्पेंद्र...

भाजपा सांसद बोले– “मुझसे बड़ा गुंडा कोई नहीं”; दिशा बैठक में मंत्री के पति से भिड़े, मारपीट की नौबत

भाजपा सांसद बोले– “मुझसे बड़ा गुंडा कोई नहीं”; दिशा बैठक में मंत्री...