VIDEO: होटल में पड़ी पुलिस की रेड तो कमांडो की तरह छत से कूद कर भागे पुरुष और महिलाएं

पटना। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में पुरुष और महिलाएं छत से कमांडो की तरह कूद कर भागते हुए नजर आ रहे है। होटल में पुलिस की रेड पड़ने के बाद महिलाएं और पुलिस भागते हुए नजर आ रहे है। लोग वीडियो पर जमकर कमेंट कर रहे है।

सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफार्म एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो को शेयर करते हुए यूजर ने लिखा कि बिहार के एक होटल में पुलिस की रेड पड़ी तो खुद को बचाने के लिए होटल की दूसरी मंजिल से पु​रुष और महिलाएं कूद रही है। वीडियो में आप देख सकते है। पुलिस की रेड पड़ने के बाद दो कमरों से दो पुरुष और दो महिलाएं निकल कर बाहर बालकानी में आती है।

एक होटल में पुलिस की रेड पड़ी तो महिलाएँ और पुरुष कमांडो स्टाइल में छत से कूदकर भागने लगे…

सबसे मज़ेदार बात इस वीडियो की कमेंट्री है.. 🤣 pic.twitter.com/DsGdzkTRTT — 𝙼𝚛 𝚃𝚢𝚊𝚐𝚒 (@mktyaggi) November 5, 2025

बालकानी के बाहर दीवार पर प्लास्टर करने के लिए लगाए गए बांस के सहारे वह कूद कर खेतों में भागते हुए नजर आ रहे है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स इस जमकर कमेंट कर रहे है। एक यूजर ने लिखा कि तीस चालीस हजार होटलों में से एक पर रेड, वह भी सालों में एक बार। लेन-देन में होटल को कमजोर नहीं पड़ना चाहिए था। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि गलत काम करने वाले ऐसे ही भागते है। हांलाकि यह वीडियो बिहार में कहा का है। इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है।