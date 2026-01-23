  1. हिन्दी समाचार
  फिल्म बॉर्डर-2 देख रो पड़े दर्शक, सिनेमाघरों के बाहर लोगोंं ने जमकर की वरुण धवन की तारिफ

मुंबई। देश की जनता का लंबा इंतजार आखिरकार शुक्रवार को खत्म हो गया। 23 जनवरी को वॉर और ड्रामा फिल्म बॉर्डर-2 सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। फिल्म को दर्शकों से ज़बरदस्त और इमोशनल रिस्पॉन्स मिला है। फिल्म में सनी देओल लीड रोल में हैं और यह फिल्म 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध की सच्ची घटनाओं से प्रेरित है और दिखाती है कि कैसे आर्मी, नेवी और एयर फ़ोर्स एक साथ मिलकर लड़ते हैं।

मुंबई में सुबह के शो में थिएटर खचाखच भरे थे और फिल्म देखने वाले आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान लिए बाहर निकले। कई लोगों ने फिल्म को ज़रूर देखने लायक बताया और इसके एक्शन, इमोशन और दमदार परफॉर्मेंस की तारीफ़ की। एक दर्शक फिल्म देखकर इमोशनल हो गया था। उसने बताया कि यह एक इमोशनल सफ़र है। आप बहुत हंसेंगे और इसमें बहुत सारा एक्शन भी है। मुझे लगता है कि मैंने फिल्म के दौरान चार पांच बार रोया भी हूं। इस फिल्म की में किसी से तुलना नहीं कर सकता। दर्शक को लगा कि फिल्म ने ओरिजिनल बॉर्डर की विरासत को आगे बढ़ाया है और परफॉर्मेंस और डायरेक्शन की तारीफ़ की। अपने विचार शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने वह फिल्म 2-4 दिन पहले देखी थी और यह वाली आज देखी। यह फिल्म विरासत को आगे बढ़ाती है। एक तीसरे दर्शक ने बताया कि कैसे फिल्म ने उन्हें तीन घंटे से ज़्यादा समय तक बांधे रखा और वरुण धवन की परफॉर्मेंस की तारीफ़ की। साथ ही कहा कि उनके किरदार ने उनकी आंखों में आंसू ला दिए। उन्हें लगता है कि एक्टर को बेवजह ट्रोल किया गया। मुझे यह बहुत पसंद आया। मुझे पता ही नहीं चला कि तीन घंटे हो गए। इंटरवल से पहले के सीन बहुत अच्छे थे, खासकर कहानी में रोमांटिक सीन। इंटरवल के बाद फिल्म का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन फिर बहुत सारे युद्ध के सीन हैं। युद्ध के सीन लगभग एक घंटे तक चलते हैं और आखिर में गाना बहुत अच्छा है।

