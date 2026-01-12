सीमा क्षेत्र में सतर्क पुलिस, तस्करी के लिए रखा यूरिया खाद बरामद

  1. हिन्दी समाचार
By विजय चौरसिया 
पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: सोमवार की सुबह खनुआ चौकी इंचार्ज अभिषेक जायसवाल के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा सीमा क्षेत्र में नियमित पेट्रोलिंग की जा रही थी। इसी दौरान कैथवालिया उर्फ बरगदही क्षेत्र के नोमैंस लैंड के पास खेत में तस्करी के उद्देश्य से रखा गया यूरिया खाद पुलिस ने बरामद किया।

पुलिस के अनुसार मौके से कुल 6 बोरा यूरिया खाद लावारिस हालत में मिला। तलाशी के दौरान घटनास्थल पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं पाया गया। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि उक्त यूरिया खाद को सीमा पार तस्करी के लिए एकत्र किया गया था।

पुलिस टीम ने बरामद यूरिया खाद को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की और उसे आगे की कार्रवाई के लिए कस्टम कार्यालय नौतनवा को सुपुर्द कर दिया।

इस संबंध में खनुआ चौकी इंचार्ज अभिषेक जायसवाल ने बताया कि सीमा क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है। तस्करी के खिलाफ अभियान निरंतर जारी रहेगा और किसी भी अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

पुलिस की इस कार्रवाई से तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस की सतर्कता की सराहना की है।

