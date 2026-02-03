Vijaya Ekadashi 2026 Vrat : भगवान राम ने व्रत रखा था विजया एकादशी का व्रत , जानें शुभ मुहूर्त और पारण का समय

भगवान विष्णु के भक्तों के लिए एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी का व्रत रखा जाता है।
विजय एकादशी 2026 तिथि और शुभ मुहूर्त
पंचांग के अनुसार, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकदाशी तिथि का आरंभ 12 फरवरी को दोपहर 12 बजकर 22 मिनट पर होगा। तिथि का समापन 13 फरवरी को दोपहर 02 बजकर 25 मिनट पर होगा। विजया एकदाशी का पारण 14 फरवरी को किया जाएगा।
माता लक्ष्मी की पूजा करें
श्री हरि विष्णु को पंचामृत, पीली मिठाई, गुड़-चना, तुलसी आदि पूजा सामग्री चढ़ाएं।
नारायण के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। देवी लक्ष्मी को श्रृंगार का सामान अर्पित करें।
विजया एकादशी की कथा सुनें, मंत्रों जा जाप करें। फिर विष्णु जी की आरती करें।