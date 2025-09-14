रेसलर अमन सहरावत के साथ विनेश फोगाट वाला हो गया कांड! वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप से डिस्क्वालिफाई

World Wrestling Championship 2025: जाग्रेब में चल रही वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान अमन सहरावत (Indian wrestler Aman Sehrawat) के साथ कुछ ऐसा हुआ है, जिसने पूर्व महिला रेसलर विनेश फोगाट वाले कांड की याद दिला दी है। दरअसल, सहरावत रविवार को मुकाबले से पहले ओवरवेट पाए गए। जिसकी वजह से वह वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप (World Wrestling Championships) से डिस्क्वालिफाई (Disqualify) हो गए हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमन सहरावत (Indian wrestler Aman Sehrawat) रविवार को पुरुषों की फ्रीस्टाइल 57 किलोग्राम इवेंट में हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन उनका वजन 1.7 किलोग्राम ज्यादा पाया गया। जिसके बाद उन्हें चैंपियनशिप से डिस्क्वालिफाई घोषित कर दिया गया। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI), अध्यक्ष संजय सिंह (WFI President Sanjay Singh) ने इस मामले की पुष्टि करते हुए कहा है कि हम अमन सहरावत और सहयोगी स्टाफ़ को तत्काल प्रभाव से नोटिस जारी करेंगे।

समाचार एजेंसी पीटीआई से एक अधिकारी ने नाम उजागर न करने की शर्त पर कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण और हैरान करने वाला है कि अमन अपना वजन कंट्रोल नहीं कर पाए। जब वे वजन मापने के लिए खड़ा हुआ तो उसका वजन 1.7 किलोग्राम ज्यादा था। यह स्वीकार्य नहीं है। उसका वजन इतना ज्यादा कैसे हो गया, यह समझ से परे है। पेरिस ओलिंपिक में ब्रॉन्ज जीतने वाले अमन से इस चैंपियनशिप में मेडल की उम्मीद थी।

बता दें कि किसी भारतीय पहलवान के इस तरह से डिस्क्वालिफाई होने का पहला मौका नहीं है। पिछले साल पेरिस ओलिंपिक में विनेश फोगाट 100 ग्राम ओवरवेट होने के चलते डिस्क्वालिफाई हो गई थीं और उन्होंने गोल्ड मेडल जीतने के मौका गंवा दिया था।