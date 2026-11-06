Video Viral : पटना में 20 मिनट चली मुठभेड़ 3 शूटर ढेर,पुलिस पर 24 राउंड फायरिंग, SHO जख्मी, परिजनों का हंगामा-तोड़फोड़

पटना । बिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार को पुलिस ने तीन अपराधियों का एनकाउंटर कर दिया गया है। पटना SSP कार्तिकेय शर्मा (Patna SSP Kartikeya Sharma) ने बताया, सुबह करीब 4.30 बजे हुई मुठभेड़ में अपराधियों ने पुलिस पर 24 राउंड फायरिंग की। करीब 20 मिनट तक दोनों ओर से गोलीबारी हुई। जवाब में पुलिस की ओर से 18 राउंड गोलियां चलाई गईं।

जवाबी फायरिंग में राजा शर्मा, बबलू कुमार, जेपी यादव घायल हो गए। अस्पताल पहुंचने से पहले तीनों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, तीनों पेशेवर शूटर थे और सुपारी लेकर मर्डर करते थे। मुठभेड़ में मनेर थाना के SHO रजनीश कुमार भी जख्मी हुए हैं। उनके हाथ में गोली लगी है। घटना मनेर थाना क्षेत्र के शेरपुर गंगा घाट के पास की है। मौके से एक देशी पिस्टल, दो देशी कट्टा बरामद हुआ है।

मारे गए आरोपियों के परिजन अस्पताल में हंगामा कर रहे हैं। पुलिस के साथ हाथापाई हुई है। पथराव किया गया है, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं। परिजन एनकाउंटर को गलत बता रहे हैं। माहौल तनावपूर्ण है। पुलिस-प्रशासन जवाब दो के नारे लगाए जा रहे हैं।

मुठभेड़ के दौरान मनेर थानाध्यक्ष रजनीश कुमार के बाएं हाथ में भी गोली लगी। उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया और बेहतर उपचार के लिए पटना भेजा गया। पुलिस ने घटनास्थल से दो पिस्तौल, एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और कई खोखे बरामद किए हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, मुठभेड़ के दौरान पुलिस की ओर से 18 राउंड और अपराधियों की ओर से 24 राउंड से अधिक गोलियां चलाई गईं। घटनास्थल पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और फॉरेंसिक टीम पहुंचकर साक्ष्य जुटाने में लगे हैं। तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। गौरतलब है कि 19 अक्टूबर 2026 को मनेर के ब्यापुर गांव में पैक्स अध्यक्ष संजीत कुमार उर्फ भोलू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हमले में प्रखंड प्रमुख के पति पिंटू कुमार भी घायल हुए थे। पुलिस तभी से इस हत्याकांड में शामिल आरोपियों की तलाश कर रही थी।