वायरल वीडियो- पुलिस की गाड़ी की छत पर चढ़कर युवक और किशोरी ने किया डांस, युवक को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

नई दिल्ली। राजस्थान के कोटा जिले (Kota district) से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक और किशोरी ने पुलिस की नाक में दम कर दिया है। दोनों बीच रोड़ पर पुलिस की गाड़ी पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा (high voltage drama) किया। दोनों ने पुलिस की गाड़ी पर चढ़कर बहुत डांस (Dance) किया। दोनों ने करीब 20 मिनट तक पुलिस की गाड़ी पर चढ़कर डांस (Dance) किया। इस बीच पुलिस भी दोनों को समझाती रही, लेकिन दोनों नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं हुए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवक ने शराब पी रखी थी और वो नाबालिग लड़की (Minor girl) को घर से भगाकर लाया था। यह घटना कोटा जिले (Kota district) के रामपुरा कोतवाली थाना क्षेत्र (Rampura Kotwali police station area0 के सब्जीमंडी रोड़ की है। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार (arrested) कर लिया है। वहीं किशोरी के परिजनों ने नांता थाने (Nanta police station) में गुमशुदगी (missingness) दर्ज करवा रखी है।

शुक्रवार रात पुराने कोटा शहर (old kota city) में पुलिस इलाके में गश्त कर रही थी। इस दौरान सरोवर टाॅकिज (Sarovar Talkies) के पास पुलिस को देख युवक और किशोरी (teenager) भागने लगे। पुलिस को जब दोनों पर शक हुआ तो दोनों को पकड़ने की कोशिश की। इस बीच काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया और पुलिस जीप में बैठाकर थाने ले जाने लगे। तभी शराब के नशे (drunkenness) की हालात में युवक पुलिस की गाड़ी पर चढ़ गया और हंगामा (Ruckus) मचाना शुरू कर दिया। पुलिस के समझाने के बाद भी युवक नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं हुआ। इस दौरान युवती भी इसका फायदा उठाकर पुलिस की गाड़ी पर चढ़ गई और दोनों हंगामा मचाने लगे।

युवक के हाथ में थी नुकीली चीजी

राहगिरों ने बताया कि युवक के हाथ में कुछ नुकीली चीज (sharp object) थी, जिससे वो खुद पर और किशोरी (teenager) पर हमला कर रहा था। इससे दोनों के शरीर से खुन (blood) भी बहने लगा था। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने दोंनों को पकड़ा और रामपुरा कोतवाली (Rampura Kotwali) ले गई। थाना प्रभारी महेश कारवाल (Police station in-charge Mahesh Karwal) ने बताया कि युवक की उम्र 22 का है और नांता थाना क्षेत्र में रहता है। वहीं, युवती नाबालिग है और उसकी उम्र 17 साल है। युवक उसे घर से भगा (ran away) लाया था। इन दोनों के ही परिवार इनकी तलाश (seek) कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना नांता थाना पुलिस (Nanta Police Station) को भी दी गई है। पुलिस ने गाड़ी पर चढ़कर हंगामा करने और गाली-गलौज करने पर युवक के खिलाफ मुकदमा (FIR) दर्ज कर लिया है।