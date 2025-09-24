Viral Video : सीतापुर में टीचर ने बीएसए को उन्हीं के ऑफिस में बेल्ट से बुरी तरह पिटाई, पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में

यूपी के सीतापुर जिले से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है, जिसने शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा दिया है। महमूदाबाद शिक्षा क्षेत्र (Mahmudabad Education Area) के प्राथमिक विद्यालय नदवा में तैनात हेडमास्टर बृजेंद्र कुमार वर्मा (Headmaster Brijendra Kumar Verma) ने कार्यालय में घुसकर जिला बेसिक अधिकारी ( BSA) को बेल्ट से बुरी तरह पीट दिया है।
लखनऊ : यूपी के सीतापुर जिले से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है, जिसने शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा दिया है। महमूदाबाद शिक्षा क्षेत्र (Mahmudabad Education Area) के प्राथमिक विद्यालय नदवा में तैनात हेडमास्टर बृजेंद्र कुमार वर्मा (Headmaster Brijendra Kumar Verma) ने कार्यालय में घुसकर जिला बेसिक अधिकारी ( BSA) को बेल्ट से बुरी तरह पीट दिया है। यह पूरी घटना ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
जानें क्या है पूरा मामला?
बताया जा रहा है कि आरोपी बृजेंद्र कुमार वर्मा महमूदाबाद शिक्षा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय नदवा (Primary School Nadwa) में हेडमास्टर हैं। उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह (Basic Education Officer Akhilesh Pratap Singh) पर उनके ही ऑफिस में बेल्ट से हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक, हेडमास्टर बृजेंद्र कुमार वर्मा (Headmaster Brijendra Kumar Verma) अपने खिलाफ दर्ज शिकायत के मामले में स्पष्टीकरण देने पहुंचे थे।
UP govt headmaster slams file, flogs BSA using belt
In UP's Sitapur, a primary school headmaster Brijendra Kumar Verma was summoned by the Basic Siksha Adhikari (BSA) Akhilesh Pratap Singh over a complaint registered against Verma. Verbal argument ensued. Headmaster Verma… pic.twitter.com/8YGiFBTmfw
बीएसए (BSA) ने शिकायत की पुष्टि और स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन हेडमास्टर की दी गई सफाई उन्हें पसंद नहीं आई और दोनों लोगों में बहस होने लगी। बहस इतनी बढ़ गई कि गुस्से में आग बबूला बृजेंद्र कुमार वर्मा (Brijendra Kumar Verma) ने पहले फाइल टेबल पर फेंकी, फिर अपनी बेल्ट उतार कर बीएसए को पीटने लगे।
आरोपी हेडमास्टर पुलिस हिरासत में
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हेडमास्टर ने बीएसए (BSA) को कितनी बुरी तरह बेल्ट से मारा, जिसके चलते उन्हें कई चोटें भी आई हैं। वहां मौजूद अन्य लोगों ने हेडमास्टर को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इस दौरान हेडमास्टर ने गाली-गलौज भी की और जान से मारने की धमकी भी दी। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी हेडमास्टर को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच कर रही है।
भाजपा जाए तो स्कूल खिलखिलाए : अखिलेश यादव
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Samajwadi Party National President Akhilesh Yadav) ने एक्स पोस्ट पर वीडियो शेयर कर लिखा कि जिन गांवों में पीडीए समाज के लोग अधिक हैं और उनमें भी मल्लाह जैसे समाज जिनके बीच PDA की नयी चेतना का प्रसार हो रहा है। वहां भाजपा सरकार पीडीए पाठशाला खुलने के डर से, अब सीधे ‘स्कूल बंदी’ नहीं करवा पा रही है तो सत्ता-सजातीय लोगों के द्वारा ‘टीचर’ न भेजकर झूठी हाज़िरी लगाने का दबाव प्रधानाध्यापकों पर बनवा रही है, ये भी स्कूल बंदी का ही एक और तरीक़ा है।
ऐसे सत्ता पोषित उच्चाधिकारियों के दुर्व्यवहार से जो अंतहीन आक्रोश उपजता है वो अंतत: हिंसक भी हो उठता है। नाइंसाफ़ी या भ्रष्टाचार की अति की ही ये परिणति है। भाजपा ने शिक्षा का माहौल पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। पीडीए समाज के लोगों को शिक्षा से वंचित रखने की ये साज़िशें अब और नहीं चलनेवाली। भाजपा जाए तो स्कूल खिलखिलाए।