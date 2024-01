Viral video: फेमस पाकिस्तानी सिंगर राहत फतेह अली खान का नौकर को चप्पलों से पीटते वीडियो हुआ वायरल, ट्रोल होने पर दी ये सफाई

पाकिस्तानी सिंगर राहत फतेह अली खान (famous Pakistani singer Rahat Fateh Ali Khan) का एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में राहत फतेह अली खान अपने नौकर को चप्पलों से पीटते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि एक व्यक्ति एक आदमी को बेरहमी से चप्पल से पीटता दिख रहा है और उसपर चिल्ला रहा है कि कहां है मेरी बोतल।

इसके बाद वो नौकर को घसीटते हुए भी दिखते हैं। जैसे ही वीडियो सामने आया है सोशल मीडिया पर लोग इसे धड़ल्ले से शेयर करने लगे।लोगों के मुताबिक इस वीडियो में जो व्यक्ति पीटता हुआ नजर आ रहा है उसे फैंस राहत फतेह अली खान बता रहे हैं।

फैंस ट्वटर पर ये वीडियो शेयर करते हुए ये दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो राहत फतेह अली खान (Rahat Fateh Ali Khan) का है और जो शराब की बोतल के लिए अपने नौकर को पीट रहे हैं। वहीं कुछ फैंस जमकर कॉमेंट कर पाकिस्तानी गायक को ट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई उन्हें नशे में धुत्त कह रहा तो कोई उन्हें बेरहम कहता हुआ दिखाई दे रहा।

Pakistani singer Rahat Fateh Ali khan was caught abusing his servant. Later, he gave an explanation. pic.twitter.com/PC0DawSEsq

— Брат (@B5001001101) January 27, 2024