Viral Video: लड़कों से मंहगे-मंहगे होटल रेस्टोरेंट में बिल भुगतान कराने की ट्रिक का वीडियो सोशल मीडिया में हो रहा वायरल

सोशल मीडिया में एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में लड़कों से पैसे खर्च कराने और महंगे महंगे होटलों और रेस्टोरेंट के बिल का भुगतान कराने की ट्रिक खूब वायरल हो रही है। इस वायरल वीडियो में बताया जा रहा है कैसे लड़कों को अपने जाल में फंसाया जाए और उनसे पैसे खर्च कराएं जाएं।

इस वीडियो को सोमवार को रुचि कोकचा ने सोशल मीडिया के प्लेटफार्म एक्स पर एक वीडियो क्लिप को शेयर की है।

This is Priyanka Tyagi, a social media influencer with 1M followers on Insta. She is giving a tutorial on how to trick a guy into falling for you just to pay your bills. The reel has 4.3 million views.

Imagine the outrage If a guy talks about doing this kind of a thing. Our law… pic.twitter.com/wOiGpTESAk

