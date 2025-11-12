Viral Video: दिल्ली के लग्ज़री होटल के बाहर महिलाओं ने की मारपीट, कौन सही और कौन गलत ये कहना मुश्किल

  1. हिन्दी समाचार
दिल्ली (Delhi) के अशोका रोड (Ashoka Road) स्थित एक होटल के बाहर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। रात में रिकॉर्ड की गई इस क्लिप में दो पुरुष और एक महिला को लाल कपड़े पहनी एक अन्य महिला से झगड़ते और उसे रोकने की कोशिश करते देखा जा सकता है।

नई दिल्ली। दिल्ली (Delhi) के अशोका रोड (Ashoka Road) स्थित एक होटल के बाहर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। रात में रिकॉर्ड की गई इस क्लिप में दो पुरुष और एक महिला को लाल कपड़े पहनी एक अन्य महिला से झगड़ते और उसे रोकने की कोशिश करते देखा जा सकता है।

वीडियो में महिला चिल्लाती है कि मेरी बहन को अकेला छोड़ दो, जिससे यह संकेत मिलता है कि विवाद दो बहनों के बीच था। क्लिप में पुरुषों को महिला से गाली-गलौज करते और उसे कार रोकने से रोकते हुए दिखाया गया है। जैसे ही महिला SUV के पास पहुंचती है, एक व्यक्ति उसका हाथ पकड़कर उसे घसीटता हुआ ले जाता है।

कुछ ही देर बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और वीडियो के अंत में उसकी लाइटें दिखाई देती हैं। लग्ज़री होटल के बाहर महिलाओं की मारपीट का वीडियो वायरल है।

