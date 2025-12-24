  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. Virat Kohli Hundred in VHT: किंग कोहली ने जड़ा 58वां लिस्ट ए शतक, 16000 रन भी किए पूरे

Virat Kohli Hundred in VHT: किंग कोहली ने जड़ा 58वां लिस्ट ए शतक, 16000 रन भी किए पूरे

Virat Kohli Hundred in VHT: विजय हजारे ट्रॉफी एलीट 2025-26 में भारतीय क्रिकेट दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली का जलवा देखने को मिल रहा है। दोनों को देखने के लिए स्टेडियम में बड़ी संख्या में फैंस पहुंचे और दोनों ने उन्हें बिलकुल निराश नहीं किया। एकतरफ जहां रोहित ने 155 रनों की विस्फोटक पारी खेली तो दूसरी तरफ विराट कोहली ने भी अपने लिस्ट ए करियर का 58वां शतक जड़ दिया है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Virat Kohli Hundred in VHT: विजय हजारे ट्रॉफी एलीट 2025-26 में भारतीय क्रिकेट दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली का जलवा देखने को मिल रहा है। दोनों को देखने के लिए स्टेडियम में बड़ी संख्या में फैंस पहुंचे और दोनों ने उन्हें बिलकुल निराश नहीं किया। एकतरफ जहां रोहित ने 155 रनों की विस्फोटक पारी खेली तो दूसरी तरफ विराट कोहली ने भी अपने लिस्ट ए करियर का 58वां शतक जड़ दिया है।

पढ़ें :- ICC ODI Ranking: रोहित-कोहली के बीच छिड़ी नंबर-1 की लड़ाई, अब सिर्फ 9 रेटिंग का रह गया अंतर

बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड 1 में आंध्र प्रदेश के खिलाफ विराट कोहली ने शानदार शतक जड़ा। इस दौरान कोहली ने 16000 हजार लिस्ट ए रन भी पूरे किए।विराट कोहली 12 साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी में लौटे, बुधवार को बेंगलुरु में आंध्र के खिलाफ एलीट फेज मैच में दिल्ली के लिए खेले। दिल्ली को 299 रन का टारगेट मिला था, और ओपनर अर्पित राणा के पारी की तीसरी गेंद पर आउट होने के बाद कोहली पहले ही ओवर में नंबर 3 पर बैटिंग करने आए।

कोहली ने 39 गेंदों में शानदार फिफ्टी बनाई, और प्रियांश आर्य के साथ मिलकर 113 रन की अहम पार्टनरशिप की, जो 44 गेंदों में 74 रन बनाकर के.एस. राजू की गेंद पर आउट हो गए। इसके बाद पूर्व भारतीय कप्तान ने नीतीश राणा के साथ मिलकर दिल्ली को चेज़ में आगे रखा, और 83 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। कोहली आंध्र प्रदेश के खिलाफ 101 गेंदों में 131 रन बनाकर आउट हुए। इस दौरान उनके बल्ले से 3 छक्के और 14 चौके निकले।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Virat Kohli Hundred in VHT: किंग कोहली ने जड़ा 58वां लिस्ट ए शतक, 16000 रन भी किए पूरे

Virat Kohli Hundred in VHT: किंग कोहली ने जड़ा 58वां लिस्ट ए...

रोहित शर्मा का विजय हज़ारे ट्रॉफी में गरजा बल्ला, 94 गेंदों में ठोक दिए 155 रन

रोहित शर्मा का विजय हज़ारे ट्रॉफी में गरजा बल्ला, 94 गेंदों में...

Vijay Hazare Trophy 2025 : विजय हजारे ट्रॉफी में रिकॉर्ड की बारिश, वैभव एक घंटे में टूटा रिकॉर्ड, गनी ने 32 तो किशन ने 33 गेंदों में जड़ा शतक

Vijay Hazare Trophy 2025 : विजय हजारे ट्रॉफी में रिकॉर्ड की बारिश,...

Vijay Hazare Trophy: वैभव सूर्यवंशी ने 36 गेंदों में शतक जड़कर रचा इतिहास, लिस्ट A क्रिकेट निकले सबसे आगे

Vijay Hazare Trophy: वैभव सूर्यवंशी ने 36 गेंदों में शतक जड़कर रचा...

WPL 2026 : दिल्ली कैपिटल्स ने डब्ल्यूपीएल के लिए घोषित किया नया कप्तान, जेमिमा को सौंपी कमान

WPL 2026 : दिल्ली कैपिटल्स ने डब्ल्यूपीएल के लिए घोषित किया नया...

एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में कल से प्रस्तावित विजय हजारे ट्रॉफी मैच सुरक्षा कारणों से रद्द, पुलिस ने नहीं दी अनुमति

एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में कल से प्रस्तावित विजय हजारे ट्रॉफी मैच सुरक्षा...