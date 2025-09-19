Bigg Boss फेम विशाल पांडे को लगी किसी की नज़र , पैरालाइज होते-होते बचे, इंस्ट्राग्राम के जरिये बयां किए दर्द

सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर विशाल पांडे के साथ एक बड़ा हादसा हो गया है। जिसे जाने के बाद फैंस एक दम टूट गए हैं। हाल ही में विशाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ तस्वीरें साझा कीं, जिनमें वे अस्पताल के बेड पर गंभीर स्थिति में दिखे। इस घटना को लेकर विशाल पांडे ने खुद बताया उन्होंने खुलकर बताया कि शूटिंग के दौरान क्या हादसा हुआ और कैसे वे बाल-बाल बचे। ये पोस्ट वायरल होने के बाद सभी विशाल के ठीक होने की कामना कार रहे हैं।

इस हादसे से हिल गए हैं विशाल

विशाल पांडे रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 का हिस्सा रह चुके हैं, शूटिंग के दौरान एक गंभीर दुर्घटना का शिकार हो गए। उनकी नस कांच के एक टुकड़े से कट गई, जिससे उनकी जान खतरे में थी । उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि अभिनय, जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है, करते हुए ऐसा हादसा होना उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। विशाल ने यह हादसा उन्हें पूरी तरह से हिला कर रख दिया। इस गंभीर एक्सीडेंट के बाद विशाल को दो ऑपरेशन कराना पड़े।

हो सकता था पैरालिसिस

उन्होंने बताया कि इन दोनों सर्जरीज के बाद ही वे जीवित हैं और इस समय सब कुछ ठप हो गया है। उनका कहना था कि जो लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए यह समय सबसे मुश्किल भरा है। विशाल के शब्दों से साफ झलकता है कि वे इस समय कितने संघर्ष कर रहे हैं और उनके लिए यह एक बड़ा मानसिक और शारीरिक संकट है। विशाल ने अपने पोस्ट में एक डरावनी बात भी शेयर की। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उनकी धमनी सिर्फ कुछ इंच की दूरी से कटने से बची है। अगर वह थोड़ी भी देर करते, तो उनका शरीर का आधा हिस्सा लकवाग्रस्त हो सकता था।

नहीं टूटेगा विशाल का हौसला

ये जानकार विशाल काफी हैरान हुए । उन्हें अपनी किस्मत पर भरोसा है कि वे बच गए और वे अपने परिवार, दोस्तों और फैंस के आशीर्वाद के लिए बेहद आभारी हैं। इसके बावजूद विशाल ने अपनी सकारात्मक सोच को नहीं छोड़ा। उन्होंने लिखा कि तस्वीरों में भले ही वे गंभीर हालत में हैं, लेकिन वे मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। उनका यह कहना है कि जब वे पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, तो कोई भी उन्हें रोक नहीं पाएगा। यह हादसा उनके हौसले को तोड़ नहीं पाएगा, बल्कि उन्हें और मजबूत बनाएगा। उन्होंने यह भी कहा, ‘सूरज हमेशा फिर से उगता है और मैं भी वैसा ही करूंगा।’