Vivo X300 सीरीज की लॉन्च डेट का ऐलान, इस दिन भारत में होगी एंट्री

Vivo X300 series launching in India: वीवो ने हाल ही में भारतीय बाज़ार के लिए Vivo X300 सीरीज़ के लॉन्च की घोषणा की है। पहले इसे चीन और फिर वैश्विक स्तर पर लॉन्च किया गया था। Vivo ने अब पुष्टि की है कि Vivo X300 सीरीज़ भारत में 2 दिसंबर 2025 को लॉन्च होगी। जैसा की कुछ लीक्स में दावा किया गया था।

भारत में लॉन्च होने वाले Vivo X300 सीरीज़ के स्पेसिफिकेशन वैश्विक वेरिएंट जैसे ही रहने की उम्मीद है, जिसमें थोड़ी छोटी 5,440mAh की बैटरी (चीन में 6,040mAh की बैटरी की तुलना में) है, जबकि मानक Vivo X300 में 5,360mAh की बैटरी (चीन में 6,510mAh) है। किसी कारण से, Vivo ने वैश्विक वेरिएंट में रिवर्स चार्जिंग शामिल नहीं की, और भारत के लिए भी यही उम्मीद है। वैश्विक और चीनी दोनों मॉडल 90W वायर्ड और 40W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। इसके साथ ही, Vivo ने यह भी पुष्टि की है कि लाल रंग का विकल्प केवल भारतीय बाज़ार के लिए उपलब्ध होगा।

अमेज़न इंडिया, फ्लिपकार्ट और वीवो इंडिया पर सूचीबद्ध माइक्रोसाइटों पर यह भी पुष्टि की गई है कि X300 प्रो एक फोटोग्राफी किट के साथ आएगा और भारतीय ग्राहकों के लिए टेलीफोटो बर्ड्स शॉट फीचर भी उपलब्ध होगा। प्रो वेरिएंट माइक्रोसाइट पर दिखाए गए दो रंगों- ड्यून ब्राउन और फैंटम ब्लैक में उपलब्ध होगा। हालांकि, यह OriginOS 6 (वैश्विक संस्करण) वाला भारत का पहला स्मार्टफोन नहीं होगा; यह खिताब iQOO 15 को मिलेगा, जिसके भारत में 26 नवंबर 2025 को लॉन्च होने की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है।