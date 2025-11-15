  1. हिन्दी समाचार
  2. तकनीक
  3. Vivo X300 सीरीज की लॉन्च डेट का ऐलान, इस दिन भारत में होगी एंट्री

Vivo X300 सीरीज की लॉन्च डेट का ऐलान, इस दिन भारत में होगी एंट्री

Vivo X300 series launching in India: वीवो ने हाल ही में भारतीय बाज़ार के लिए Vivo X300 सीरीज़ के लॉन्च की घोषणा की है। पहले इसे चीन और फिर वैश्विक स्तर पर लॉन्च किया गया था। Vivo ने अब पुष्टि की है कि Vivo X300 सीरीज़ भारत में 2 दिसंबर 2025 को लॉन्च होगी। जैसा की कुछ लीक्स में दावा किया गया था।

By Abhimanyu 
Updated Date

Vivo X300 series launching in India: वीवो ने हाल ही में भारतीय बाज़ार के लिए Vivo X300 सीरीज़ के लॉन्च की घोषणा की है। पहले इसे चीन और फिर वैश्विक स्तर पर लॉन्च किया गया था। Vivo ने अब पुष्टि की है कि Vivo X300 सीरीज़ भारत में 2 दिसंबर 2025 को लॉन्च होगी। जैसा की कुछ लीक्स में दावा किया गया था।

पढ़ें :- बिहार विधानसभा चुनाव में राजद ने स्वीकारी हार, कहा- गरीबों के बीच बुलंद करते रहेंगे आवाज

भारत में लॉन्च होने वाले Vivo X300 सीरीज़ के स्पेसिफिकेशन वैश्विक वेरिएंट जैसे ही रहने की उम्मीद है, जिसमें थोड़ी छोटी 5,440mAh की बैटरी (चीन में 6,040mAh की बैटरी की तुलना में) है, जबकि मानक Vivo X300 में 5,360mAh की बैटरी (चीन में 6,510mAh) है। किसी कारण से, Vivo ने वैश्विक वेरिएंट में रिवर्स चार्जिंग शामिल नहीं की, और भारत के लिए भी यही उम्मीद है। वैश्विक और चीनी दोनों मॉडल 90W वायर्ड और 40W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। इसके साथ ही, Vivo ने यह भी पुष्टि की है कि लाल रंग का विकल्प केवल भारतीय बाज़ार के लिए उपलब्ध होगा।

अमेज़न इंडिया, फ्लिपकार्ट और वीवो इंडिया पर सूचीबद्ध माइक्रोसाइटों पर यह भी पुष्टि की गई है कि X300 प्रो एक फोटोग्राफी किट के साथ आएगा और भारतीय ग्राहकों के लिए टेलीफोटो बर्ड्स शॉट फीचर भी उपलब्ध होगा। प्रो वेरिएंट माइक्रोसाइट पर दिखाए गए दो रंगों- ड्यून ब्राउन और फैंटम ब्लैक में उपलब्ध होगा। हालांकि, यह OriginOS 6 (वैश्विक संस्करण) वाला भारत का पहला स्मार्टफोन नहीं होगा; यह खिताब iQOO 15 को मिलेगा, जिसके भारत में 26 नवंबर 2025 को लॉन्च होने की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Vivo X300 सीरीज की लॉन्च डेट का ऐलान, इस दिन भारत में होगी एंट्री

Vivo X300 सीरीज की लॉन्च डेट का ऐलान, इस दिन भारत में...

NDA को जीत कि बधाई, बीजेपी का माइक्रो लेवल मैनेजमेंट है वो सारी पार्टियों से ज्यादा स्ट्रांग है. 2027 में यूपी चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा:- पूर्व सपा सांसद एसटी हसन 

NDA को जीत कि बधाई, बीजेपी का माइक्रो लेवल मैनेजमेंट है वो...

OnePlus 15R अगले महीने हो सकता है लॉन्च, इस मॉडल का होगा रीब्रांडेड वर्ज़न

OnePlus 15R अगले महीने हो सकता है लॉन्च, इस मॉडल का होगा...

iQOO Service Day :  iQOO अपने डिवाइस पर दे रहा है फ्री सर्विस का ऑफर ,  जानें कब से उठा सकते हैं फायदा

iQOO Service Day :  iQOO अपने डिवाइस पर दे रहा है फ्री...

Apple Pocket : एप्पल ने पेश किया 20,000 रुपये का आईफोन पॉकेट ,  शिल्प कौशल और सादगी का परफेक्ट कंबीनेशन

Apple Pocket : एप्पल ने पेश किया 20,000 रुपये का आईफोन पॉकेट...

कौन से ऐप्स करते हैं बैटरी की ज्यादा खपत? Google Play अपने यूजर्स को देगा जानकारी

कौन से ऐप्स करते हैं बैटरी की ज्यादा खपत? Google Play अपने...