  1. हिन्दी समाचार
  2. तकनीक
  3. Vivo X500 FE :  वीवो एक्स500 एफई लॉन्च से पहले IMDA और SGS पर हुआ लिस्ट ,  जानें बैटरी और फीचर्स

Vivo X500 FE :  वीवो एक्स500 एफई लॉन्च से पहले IMDA और SGS पर हुआ लिस्ट ,  जानें बैटरी और फीचर्स

टेक कंपनी वीवो अपनी X500 सीरीज का विस्तार करने की तैयारी में लगी हुई है। इसमें पूर्व में लॉन्च हुए बेस और प्रो मॉडल के अलावा Vivo X500 E और Vivo X500 FE भी पेश किए जा सकते हैं। ये मॉडल अपकमिंग X500 FE सिंगापुर की IMDA और SGS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर लिस्ट हुआ है। आइए, आगे डिटेल्स जानते हैं।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Vivo X500 FE :  टेक कंपनी वीवो अपनी X500 सीरीज का विस्तार करने की तैयारी में लगी हुई है। इसमें पूर्व में लॉन्च हुए बेस और प्रो मॉडल के अलावा Vivo X500 E और Vivo X500 FE भी पेश किए जा सकते हैं। ये मॉडल अपकमिंग X500 FE सिंगापुर की IMDA और SGS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर लिस्ट हुआ है। आइए, आगे डिटेल्स जानते हैं।

पढ़ें :- इंडियन मार्केट में Karbonn की वापसी : देश में लॉन्च किए दो नए स्मार्टफोन, चेक करें फीचर्स और कीमत

वेबसाइट पर हुआ लिस्ट
सिंगापुर की IMDA सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर Vivo के एक स्मार्टफोन को मॉडल नंबर V2653 के साथ लिस्ट किया गया है। लिस्टिंग में डिवाइस को 5G मोबाइल फोन बताया गया है। इसके कनेक्टिविटी फीचर्स में 5G, WLAN (Wi-Fi), Bluetooth और NFC शामिल हैं। यह सर्टिफिकेट 16 अक्टूबर 2026 को जारी किया गया था।

SGS लिस्टिंग के अनुसार, डिवाइस एक्सटर्नल पावर एडॉप्टर या अपनी इंटरनल लिथियम-आयन बैटरी से पावर ले सकता है। इसमें 35 डिग्री सेल्सियस का रेटेड एम्बिएंट टेम्परेचर भी दर्ज है। हालांकि, IMDA और SGS दोनों ही लिस्टिंग में फोन के मार्केटिंग नेम की पुष्टि नहीं हुई है।

Vivo X500 FE के स्पेसिफिकेशंस को लेकर अभी कंपनी ने आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस स्मार्टफोन में 6.31-इंच का डिस्प्ले दिया जा सकता है।

परफॉरमेंस के लिए फोन में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर मिलने की उम्मीद है। वहीं, बैटरी की बात करें तो इसमें 6,500mAh की बैटरी दी जा सकती है। फिलहाल फोन के कैमरा, चार्जिंग और अन्य फीचर्स की जानकारी सामने नहीं आई है।

पढ़ें :- 9,000mAh की बैटरी के साथ OnePlus ने लॉन्च किया 144Hz AMOLED वाला नया 5G फोन

हाल ही में Vivo X500 सीरीज की संभावित इंडिया लॉन्च डेट को लेकर जानकारी सामने आई थी। बताया गया था था कि फोंस 25 नवंबर को आ सकते हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Vivo X500 FE :  वीवो एक्स500 एफई लॉन्च से पहले IMDA और SGS पर हुआ लिस्ट ,  जानें बैटरी और फीचर्स

Vivo X500 FE :  वीवो एक्स500 एफई लॉन्च से पहले IMDA और...

इंडियन मार्केट में Karbonn की वापसी : देश में लॉन्च किए दो नए स्मार्टफोन, चेक करें फीचर्स और कीमत

इंडियन मार्केट में Karbonn की वापसी : देश में लॉन्च किए दो...

9,000mAh की बैटरी के साथ OnePlus ने लॉन्च किया 144Hz AMOLED वाला नया 5G फोन

9,000mAh की बैटरी के साथ OnePlus ने लॉन्च किया 144Hz AMOLED वाला...

JEET AI ने लॉन्च किया भारत का पहला AI ट्यूटर ,  प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए किया गया डिज़ाइन

JEET AI ने लॉन्च किया भारत का पहला AI ट्यूटर ,  प्रतियोगी...

Karbonn Rebel : सस्ते स्मार्टफोन कार्बन रेबेल और कार्बन रेबेल प्रो होने वाले हैं भारत में लॉन्च , जानें बैटरी के साथ डिस्प्ले

Karbonn Rebel : सस्ते स्मार्टफोन कार्बन रेबेल और कार्बन रेबेल प्रो होने...

NVS-03 launch : NVS-03 के लॉन्च के बाद PM मोदी ने की ISRO की तारीफ , 'आत्मनिर्भर बनने की ओर कदम'

NVS-03 launch : NVS-03 के लॉन्च के बाद PM मोदी ने की...