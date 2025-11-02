  1. हिन्दी समाचार
  2. तकनीक
  3. Vivo Y19s 5G स्मार्टफोन भारत में हुआ लॉन्च, कम कीमत में मिल रहे बेहतरीन फीचर्स

Vivo Y19s 5G स्मार्टफोन भारत में हुआ लॉन्च, कम कीमत में मिल रहे बेहतरीन फीचर्स

Vivo Y19s 5G launched in India: वीवो ने भारत में अपने नए स्मार्टफोन Vivo Y19s 5G को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस डिवाइस को चुपचाप भरीय मार्केट में उतार दिया है। यह कम दाम में 6.74 इंच एलसीडी एचडी+ डिस्प्ले, डाइमेंशन 6300 SoC और फनटच ओएस 15 जैसे फीचर्स से लैस है। आइये नए वीवो स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस और सेल डिटेल्स के बारे में विस्तार से जान लेते हैं-

By Abhimanyu 
Updated Date

Vivo Y19s 5G launched in India: वीवो ने भारत में अपने नए स्मार्टफोन Vivo Y19s 5G को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस डिवाइस को चुपचाप भरीय मार्केट में उतार दिया है। यह कम दाम में 6.74 इंच एलसीडी एचडी+ डिस्प्ले, डाइमेंशन 6300 SoC और फनटच ओएस 15 जैसे फीचर्स से लैस है। आइये नए वीवो स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस और सेल डिटेल्स के बारे में विस्तार से जान लेते हैं-

पढ़ें :- IND vs SA Final Toss: फाइनल में साउथ अफ्रीका ने जीता टॉस, भारत करेगा पहले बल्लेबाजी

Vivo Y19s 5G के स्पेसिफिकेशंस

डिस्प्ले: Vivo Y19s 5G में 90Hz रिफ्रेश रेट, 260 PPI पिक्सल डेंसिटी, आँखों के आराम के लिए TÜV रीनलैंड लो ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन और 700 निट्स HBM ब्राइटनेस के साथ 6.74-इंच HD+ LCD डिस्प्ले है।

प्रोसेसर: यह स्मार्टफोन मीडियाटेक डाइमेंशन 6300 5G चिपसेट द्वारा संचालित है।

कैमरा: फोन में फ्लैश के साथ 13MP + 0.08MP का डुअल रियर सेटअप और 5MP का फ्रंट सेल्फी शूटर है।

पढ़ें :- भारत बनाम साउथ अफ्रीका, विमेंस वर्ल्ड कप फाइनल का बदला टाइम, अब इतने बजे शुरू होगा मैच

मेमोरी: यह 4GB + 64GB, 4GB + 128GB और 6GB + 128GB वैरिएंट में LPDDR4X रैम और eMMC 5.1 स्टोरेज के साथ उपलब्ध है, साथ ही 6GB तक एक्सटेंडेड रैम (वर्चुअल रैम) और 2TB तक एक्सपेंडेबल स्टोरेज सपोर्ट भी है।

ओएस: नया वीवो फोन एंड्रॉइड 15 पर आधारित फनटच OS 15 के साथ आता है।

बैटरी: फोन में 15W चार्जिंग सपोर्ट और सुपर बैटरी सेवर मोड के साथ एक शक्तिशाली 6000mAh (सामान्य) बैटरी है, जो 22.9 घंटे तक यूट्यूब प्लेबैक या 26 घंटे से अधिक स्पॉटिफाई प्लेबैक का वादा करती है, और ≥ 80% बैटरी क्षमता बनाए रखते हुए 1600 पूर्ण चार्ज चक्रों के साथ 5 साल की बैटरी स्वास्थ्य दीर्घायु प्रदान करती है।

अन्य फीचर्स: Vivo Y19s 5G में साइड-माउंटेड फ़िंगरप्रिंट स्कैनर है और इसमें 24-डायमेंशनल सुरक्षा प्रोटेक्शन है जो मोबाइल फ़ोन, बैटरी, चार्जिंग चिप, करंट, वोल्टेज, टाइप-सी पोर्ट, केबल, एडॉप्टर, तापमान आदि को व्यापक उपयोग सुरक्षा प्रदान करता है। यह SGS-प्रमाणित ड्रॉप रेजिस्टेंस, IP64 डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस, 32,000 ड्रॉप टेस्ट, -20°C से 50°C तक के चरम तापमान परीक्षण, 150,000 वॉल्यूम बटन प्रेस, 500,000 पावर बटन प्रेस और 20,000 USB प्लग साइकल के साथ सैन्य-स्तर की मजबूती भी प्रदान करता है, जो दीर्घकालिक संरचनात्मक विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है।

Vivo Y19s 5G की कीमत और उपलब्धता

पढ़ें :- IND vs AUS Live: भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का किया फैसला; प्लेइंग इलेवन में तीन बदलाव

Vivo Y19s 5G दो रंगों, मैजेस्टिक ग्रीन और टाइटेनियम सिल्वर में उपलब्ध है। यह तीन मेमोरी वेरिएंट में उपलब्ध है: 4GB + 64GB की कीमत ₹10,999, 4GB + 128GB की कीमत ₹11,999 और 6GB + 128GB की कीमत ₹13,499 है। हालांकि, यह फ़ोन Vivo India की आधिकारिक वेबसाइट पर सूचीबद्ध है, यह फ़िलहाल ऑफलाइन बाज़ारों में उपलब्ध है और जल्द ही ऑनलाइन भी उपलब्ध हो सकता है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Vivo Y19s 5G स्मार्टफोन भारत में हुआ लॉन्च, कम कीमत में मिल रहे बेहतरीन फीचर्स

Vivo Y19s 5G स्मार्टफोन भारत में हुआ लॉन्च, कम कीमत में मिल...

OnePlus 15s की भारत में लॉन्च डेट और स्पेक्स का खुलासा, चेक करें पूरी डिटेल

OnePlus 15s की भारत में लॉन्च डेट और स्पेक्स का खुलासा, चेक...

iQOO Neo 11 : लॉन्च हुआ पावरफुल प्रोसेसर वाला आईक्यूओओ नियो 11 , 7500mAh बैटरी के साथ मिलेंगी ये खूबियां

iQOO Neo 11 : लॉन्च हुआ पावरफुल प्रोसेसर वाला आईक्यूओओ नियो 11...

Viral Video- शादी में दुल्हन के पिता ने मेहमानों से लिया डिजिटल शगुन, लोग बोले- 'अब यही है असली डिजिटल इंडिया'

Viral Video- शादी में दुल्हन के पिता ने मेहमानों से लिया डिजिटल...

UIDAI Updates : 1 नवंबर से बदल जाएंगे आधार से जुड़े ये तीन नियम, अब घर बैठे ही होगा अपडेट

UIDAI Updates : 1 नवंबर से बदल जाएंगे आधार से जुड़े ये...

AI Conference 2025 : Microsoft CEO सत्य नडेला दिसंबर में आएंगे भारत, एआई कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल

AI Conference 2025 : Microsoft CEO सत्य नडेला दिसंबर में आएंगे भारत,...