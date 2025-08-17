Volvo EX30 : वोल्वो छोटी इलेक्ट्रिक SUV EX30 की भारत में लॉन्च जल्द ,  जानिए रेंज और हाई-टेक फीचर्स

Volvo EX30 : लग्जरी कार ब्रांड वोल्वो इंडिया वोल्वो अपनी सबसे छोटी इलेक्ट्रिक SUV EX30 को भारत में लॉन्च करने जा रही है। इसको लेकर एक टीजर जारी किया गया है। वोल्वो EX30 कुछ समय से अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बिक्री (Sales in international markets) के लिए उपलब्ध है और इसे कम्प्लीटली-नॉक्ड-डाउन (CKD) मार्ग से लाया जाएगा। इसे EC40 और EX40 से नीचे रखा जाएगा। यह BMW iX1 LWB, मर्सिडीज-बेंज EQA, BYD सीलियन 7 और हुंडई आयोनिक-5 से मुकाबला करेगी।

इंटीग्रेटेड सिस्टम

इसमें LED हेडलैम्प्स, क्लोज्ड ग्रिल और यूनिक टेललाइट्स दिए गए हैं जो इसे एक प्रीमियम और क्लासी अपील देते हैं। इसमें Google इंटीग्रेटेड सिस्टम मिलेगा जिसमें Google Maps, Spotify और YouTube जैसी ऐप्स पहले से मौजूद होंगी।

रेंज

वोल्वो EX30 को SEA प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। भारतीय बाजार में ये कार संभवतः 69 kWh बैटरी पैक के साथ आएगी। कंपनी का दावा है कि एक बार चार्ज करने पर ये SUV करीब 474 किलोमीटर की देगी।

कीमत

वहीं कीमत कीमत की बात करें तो इसकी कीमत 40 से 50 लाख रुपये के बीच रखी जा सकती है। इस कीमत पर ये SUV सीधे मुकाबले में BMW iX1, Hyundai Ioniq 5 और Kia EV6 जैसी पॉपुलर इलेक्ट्रिक कारों से आएगी।