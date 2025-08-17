  1. हिन्दी समाचार
  2. ऑटो
  3. Volvo EX30 : वोल्वो छोटी इलेक्ट्रिक SUV EX30 की भारत में लॉन्च जल्द ,  जानिए रेंज और हाई-टेक फीचर्स

Volvo EX30 : वोल्वो छोटी इलेक्ट्रिक SUV EX30 की भारत में लॉन्च जल्द ,  जानिए रेंज और हाई-टेक फीचर्स

 लग्जरी कार ब्रांड वोल्वो इंडिया वोल्वो अपनी सबसे छोटी इलेक्ट्रिक SUV EX30 को भारत में लॉन्च करने जा रही है।  इसको लेकर एक टीजर जारी किया गया है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

पढ़ें :- Mahindra Scorpio Classic Discount : महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक खरीदने का बेहतरीन मौका, ग्राहकों को कंपनी दे रही भारी डिस्काउंट
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Volvo EX30 : वोल्वो छोटी इलेक्ट्रिक SUV EX30 की भारत में लॉन्च जल्द ,  जानिए रेंज और हाई-टेक फीचर्स

Volvo EX30 : वोल्वो छोटी इलेक्ट्रिक SUV EX30 की भारत में लॉन्च...

Ola S1 Pro Sport  : भारत का पहला ADAS इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च , जानें रेंज  ,  कीमत और फीचर्स

Ola S1 Pro Sport  : भारत का पहला ADAS इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च...

Mahindra Scorpio Classic Discount : महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक खरीदने का बेहतरीन मौका, ग्राहकों को कंपनी दे रही भारी डिस्काउंट

Mahindra Scorpio Classic Discount : महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक खरीदने का बेहतरीन मौका,...

IIT Hyderabad AI Driverless Buses :  IIT हैदराबाद ने भारत की पहली  AI-संचालित ड्राइवरलेस बसें शुरू की, 10,000 से ज्यादा यात्री कर चुके हैं सफर

IIT Hyderabad AI Driverless Buses :  IIT हैदराबाद ने भारत की पहली...

Yamaha Ray ZR and Fascino : यामाहा इंडिया ने एक साथ लॉन्च किए दो हाइब्रिड स्कूटर, जानें स्टाइलिश लुक और स्मार्ट फीचर्स

Yamaha Ray ZR and Fascino : यामाहा इंडिया ने एक साथ लॉन्च...

15 अगस्त से FASTag Annual Pass की सुविधा शुरू, खरीदने से लेकर एक्टिवेशन तक जानें पूरी डिटेल्स

15 अगस्त से FASTag Annual Pass की सुविधा शुरू, खरीदने से लेकर...