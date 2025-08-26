  1. हिन्दी समाचार
  3. Vote Adhikar Yatra in Supaul: राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने सुपौल में निकाली वोट अधिकार यात्रा; प्रियंका वाड्रा, रेवंत रेड्डी भी हुए शामिल

Vote Adhikar Yatra in Supaul: इंडिया अलायंस की बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' का आज मंगलवार को 10वां दिन है। यह यात्रा अब सुपौल पहुंची हैं, जहां पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस सांसद महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने भी हिस्सा लिया। विपक्षी दल यह यात्रा वोटर्स के अधिकार और कथित 'वोट चोरी' के संदेश को लोगों तक पहुंचाना है।

By Abhimanyu 
Updated Date

जानकारी के अनुसार, आज ‘वोटर अधिकार यात्रा’ सुपौल से शुरू होकर मधुबनी जिले के फुलपरास, झंझारपुर और सकरी बाजार तक तय किया गया है। सुपौल स्थानीय स्तर पर लोग इस यात्रा को लेकर उत्साहित दिखाई दिए। यात्रा के दौरान दोपहर का भोजन फुलपरास में रखा गया है। इसके बाद शाम को सकरी बाजार, मधुबनी में एक सभा का आयोजन होगा, जहां विपक्षी इंडिया अलायंस के नेता स्थानीय लोगों को संबोधित करेंगे। यात्रा का नाइट हाल्ट दरभंगा में निर्धारित किया गया है।

बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने कहा, “जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के साथ है। अगर वोट चोरी न होती, तो प्रधानमंत्री मोदी कभी प्रधानमंत्री नहीं बनते। हमने सबूत दिखाए हैं कि वोट चोरी के कारण ही भाजपा के उम्मीदवार हर सीट पर जीते हैं। यही कारण है कि हम ‘वोट चोर’ – ‘गद्दी चोर’ कहते हैं।” उन्होंने आगे कहा, “आने वाले दिनों में अखिलेश यादव जी, झारखंड के मुख्यमंत्री, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेताओं सहित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) गठबंधन के कई वरिष्ठ नेता इस यात्रा में शामिल होंगे।”

