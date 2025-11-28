  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. Washington Terrorist Attack : डोनाल्ड ट्रंप, बोले- अपराधों पर लगाम जरूरी, इन देशों से आने वालों पर लगाएंगे प्रतिबंध

Washington Terrorist Attack : डोनाल्ड ट्रंप, बोले- अपराधों पर लगाम जरूरी, इन देशों से आने वालों पर लगाएंगे प्रतिबंध

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) ने शुक्रवार को बड़ा बयान देते हुए कहा कि वे थर्ड वर्ल्ड देशों से आने वाली प्रवास को स्थायी रूप से रोक देंगे। उन्होंने कहा कि यह कदम अमेरिका में हो रही अवैध घुसपैठ और अपराधों पर नियंत्रण के लिए जरूरी है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) ने शुक्रवार को बड़ा बयान देते हुए कहा कि वे थर्ड वर्ल्ड देशों से आने वाली प्रवास को स्थायी रूप से रोक देंगे। उन्होंने कहा कि यह कदम अमेरिका में हो रही अवैध घुसपैठ और अपराधों पर नियंत्रण के लिए जरूरी है। यह बयान तब आया जब हाल ही में वॉशिंगटन डीसी (Washington DC) में एक अफगान नागरिक ने दो नेशनल गार्ड सैनिकों पर गोली चलाई। इस हमले में एक सैनिक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल है।

पढ़ें :- VIDEO -व्हाइट हाउस के पास फायरिंग में नेशनल गार्ड्स घायल : हमलावर गिरफ्तार, डोनाल्ड ट्रम्प बोले- यह आतंकी हमला, अफगान शरणार्थियों की 'नो एंट्री'

‘देश के लिए बोझ बनने वालों को करेंगे बाहर’

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल (Social Media Platform Truth Social) पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने कहा, अमेरिका जरूरत पड़ने पर उन प्रवासियों को देश से बाहर करेगा जो अपराध करते हैं या देश के लिए बोझ बनते हैं। अवैध रूप से घुसे लोगों के सभी रिकॉर्ड रद्द किए जाएंगे। ऐसे सभी प्रवासियों की नागरिकता हटाई जाएगी जो अमेरिका की शांति और कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं। गैर-अमेरिकियों को मिलने वाले सरकारी लाभ और सब्सिडी बंद करने की भी बात कही। ट्रंप ने अपने संदेश में कहा कि अमेरिका में रह रहे ‘गैरकानूनी और असामाजिक समूहों’ के चलते देश में अपराध, बेरोजगारी और सामाजिक असंतुलन बढ़ रहा है।

अफगानी हमलावर के हमले एक सैनिक की मौत

पढ़ें :- यूक्रेन के सहयोगियों का कहना, शांति के लिए अमेरिकी योजना को अतिरिक्त काम की जरूरत

हमलावर की पहचान रहमानुल्लाह लकनवाल (Rahmanullah Lakanwal) के रूप में हुई है, जो 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका आया था। ट्रंप ने इस पूरी घटना को आतंकी हमला बताते हुए कहा कि बाजार और भीड़भाड़ वाले इलाकों में ऐसे हमलों से देश का माहौल असुरक्षित हो गया है। हमले में घायल दो सैनिकों में से एक, यूएस आर्मी स्पेशलिस्ट सारा बेकस्ट्रम, की मौत हो चुकी है।

सरकार की नई सख्ती

इस घटना के बाद यूएससीआईएस (USCIS) ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब 19 देशों से आने वाली इमिग्रेशन आवेदन प्रक्रिया में सुरक्षा जांच और कड़ी होगी। देश की स्थिति और जोखिम स्तर को भी ध्यान में रखा जाएगा।

ट्रंप ने क्या आरोप लगाए?

ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन (Former President Joe Biden) की नीतियों को इस हालात के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि बाइडन प्रशासन ने लाखों लोगों को बिना जांच के अमेरिका में आने दिया।

पढ़ें :- यूक्रेन पर युद्ध रोकने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बना रहे है दबाव, रूस का होगा फायदा

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Washington Terrorist Attack : डोनाल्ड ट्रंप, बोले- अपराधों पर लगाम जरूरी, इन देशों से आने वालों पर लगाएंगे प्रतिबंध

Washington Terrorist Attack : डोनाल्ड ट्रंप, बोले- अपराधों पर लगाम जरूरी, इन...

कपिल शर्मा के ‘कैप्स कैफे’ पर गोलीबारी का साजिशकर्ता गैंगस्टर गिरफ्तार, इस गैंग से है कनेक्शन

कपिल शर्मा के ‘कैप्स कैफे’ पर गोलीबारी का साजिशकर्ता गैंगस्टर गिरफ्तार, इस...

'जिंदा होने का कोई सबूत नहीं मिला...' इमरान खान की मौत का बेटे कासिम को भी शक, इंटरनेशनल कम्युनिटी से की दखल देने की अपील

'जिंदा होने का कोई सबूत नहीं मिला...' इमरान खान की मौत का...

मोहम्मद यूनुस ने जिस माइक्रोक्रेडिट बैंकिंग मॉडल को अपना बताकर लिया नोबेल पुरस्कार, वह निकला चोरी का , 50 साल पुराने दस्तावेज़ों ने खोली पोल

मोहम्मद यूनुस ने जिस माइक्रोक्रेडिट बैंकिंग मॉडल को अपना बताकर लिया नोबेल...

नेपाल ने 100 रुपये के नोट पर भारत के इन इलाकों को किया शामिल, छापा विवादित नक्शा

नेपाल ने 100 रुपये के नोट पर भारत के इन इलाकों को...

Indonesia earthquake : इंडोनेशिया में 6.3 तीव्रता का भूकंप, बाढ़ और भूस्खलन की आशंका

Indonesia earthquake : इंडोनेशिया में 6.3 तीव्रता का भूकंप, बाढ़ और भूस्खलन...