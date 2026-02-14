'हम इस डर में जीते थे कि कोई नया केस न कर दे, हमें जेल न भेज दे, या मरवा न दे...' पप्पू यादव का जेल से छूटने के बाद छलका दर्द

Pappu Yadav is out of Jail : बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को जमानत मिलने के बाद बेउर जेल से रिहा कर दिया गया है। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने इसे न्याय की जीत बताया और अपने खिलाफ साजिश रचे जाने का आरोप लगाया। अब पप्पू यादव ने कहा है कि उन्हे इस बात का डर लग रहा था कि कोई नया केस न कर दे, हमें जेल न भेज दे, या मरवा न दे।

पटना पहुंचे निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, “हमारी लड़ाई किसी से पर्सनल नहीं है। लेकिन लगता है बिहार की पॉलिटिक्स इतनी गंदी हो गई है… अंग्रेज़ों ने भी इतनी बदले की भावना से काम नहीं किया, जितनी गंदगी अब पॉलिटिक्स में है। अंग्रेज़ों के राज में कम से कम ऐसा लगता था कि कोई दुश्मन है जिससे हम लड़ सकते हैं। अब ऐसा लगता है कि कोई दोस्त ही नहीं है। बिहार में सोशल सोच इतनी कमज़ोर है कि लोग अपनी बेटियों, अपनी माँओं, अपनी बहनों के लिए नहीं लड़ेंगे। अगर वे नहीं लड़ेंगे, तो कौन लड़ेगा?”

पूर्णिया सांसद ने आगे कहा, “जिस तरह PMCH में 24 घंटे में पानी की बोतल भी नहीं मिलती थी—हम इस डर में जीते थे कि कोई नया केस न कर दे, हमें जेल न भेज दे, या मरवा न दे, क्योंकि वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। ज़्यादातर पॉलिटिशियन कॉम्प्रोमाइज़ करके बच जाते हैं। हम हर उस इंसान के खिलाफ़ हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ करके बचता है। इसलिए, मैं स्पीकर से मिलने जा रहा हूँ, और मैं अपना इलाज भी करवाने जा रहा हूँ।”