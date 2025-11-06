  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. जो सरकार आम आदमी को रोजगार देगी, पलायन रोकेगी, बिहार में बदलाव लाएगी, हम उसके साथ रहेंगे : तेज प्रताप यादव

जो सरकार आम आदमी को रोजगार देगी, पलायन रोकेगी, बिहार में बदलाव लाएगी, हम उसके साथ रहेंगे : तेज प्रताप यादव

बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) में गुरुवार को 121 सीटों पर हो रही पहले चरण की वोटिंग के बीच जन शक्ति जनता दल (Jan Shakti Janata Dal) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महुआ विधानसभा क्षेत्र (Mahua Assembly Constituency) से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने बड़ा बयान दिया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) में गुरुवार को 121 सीटों पर हो रही पहले चरण की वोटिंग के बीच जन शक्ति जनता दल (Jan Shakti Janata Dal) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महुआ विधानसभा क्षेत्र (Mahua Assembly Constituency) से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसी की भी सरकार रहे, जो आम आदमी को रोजगार देगी, पलायन रोकेगी, बिहार में बदलाव लाएगी, हम उसके साथ रहेंगे।

पढ़ें :- VIDEO- चुनावी तपिश के बीच पटना एयरपोर्ट पर तेजस्वी और तेज प्रताप यादव का आमना-सामना, दिल तो भाई के लिए ही धड़कता है...

मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, यह 14 तारीख को तय होगा

तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने कहा कि जनता मालिक है, जनता ही चीजें बनाती और बिगाड़ती है। विरासत लोहिया जी और कर्पूरी ठाकुर की है। विचारधारा सामाजिक न्याय, संपूर्ण परिवर्तन, संपूर्ण क्रांति की है। जैसे हमारे पिताजी कहते थे कि अगर हमें प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले तो हम क्यों छोड़ेंगे? वैसे ही अगर हमें मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले तो हम क्यों छोड़ेंगे? बनेंगे या नहीं बनेंगे, यह 14 तारीख को तय होगा, लेकिन हम इतने लोभी नहीं हैं कि हमें कुर्सी पर बैठना है।

ज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav)  ने बिहार की जनता से मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हर वोट की अपनी कीमत होती है और जनता के आशीर्वाद का अपना अलग महत्व है। तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने कहा कि बिहार की जनता को अपने मताधिकार का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। हर एक वोट बहुत अहम है। माता-पिता का आशीर्वाद जैसा महत्वपूर्ण होता है, वैसे ही जनता का आशीर्वाद भी हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान है।

पढ़ें :- तेजस्वी अभी बच्चे हैं, चुनाव बाद हम उनको पकड़वाएंगे झुनझुना : तेज प्रताप यादव
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को झटका, FIR रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को झटका, FIR रद्द करने...

VIDEO: अंडमान एक्सप्रेस में वेंडर ने यात्री को बेल्ट से पीटा, खाने पर ओवरचार्जिंग देने का क्या था विरोध

VIDEO: अंडमान एक्सप्रेस में वेंडर ने यात्री को बेल्ट से पीटा, खाने...

हरीश रावत का बड़ा बयान, कहा- बिहार की जनता 20 साल के खराब शासन के लिए कर रही है वोट

हरीश रावत का बड़ा बयान, कहा- बिहार की जनता 20 साल के...

दिल्ली की हवा में घुलते जहर पर शशि थरूर का तंज, बोले-जैसे-जैसे नवंबर का महीना चढ़ेगा, फेफड़ों पर परफॉरमेंस का बोझ बढ़ेगा

दिल्ली की हवा में घुलते जहर पर शशि थरूर का तंज, बोले-जैसे-जैसे...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महागठबंधन पर साधा निशाना, कहा- चुनाव के बाद राजद और कांग्रेस नोचेंगे एक दूसरे के बाल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महागठबंधन पर साधा निशाना, कहा- चुनाव के बाद...

चुनाव के दौरान भावुक हुए तेज प्रताप यादव, मां राबड़ी देवी को लेकर दी प्रतिक्रिया

चुनाव के दौरान भावुक हुए तेज प्रताप यादव, मां राबड़ी देवी को...