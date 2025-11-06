जो सरकार आम आदमी को रोजगार देगी, पलायन रोकेगी, बिहार में बदलाव लाएगी, हम उसके साथ रहेंगे : तेज प्रताप यादव

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) में गुरुवार को 121 सीटों पर हो रही पहले चरण की वोटिंग के बीच जन शक्ति जनता दल (Jan Shakti Janata Dal) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महुआ विधानसभा क्षेत्र (Mahua Assembly Constituency) से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसी की भी सरकार रहे, जो आम आदमी को रोजगार देगी, पलायन रोकेगी, बिहार में बदलाव लाएगी, हम उसके साथ रहेंगे।

मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, यह 14 तारीख को तय होगा

तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने कहा कि जनता मालिक है, जनता ही चीजें बनाती और बिगाड़ती है। विरासत लोहिया जी और कर्पूरी ठाकुर की है। विचारधारा सामाजिक न्याय, संपूर्ण परिवर्तन, संपूर्ण क्रांति की है। जैसे हमारे पिताजी कहते थे कि अगर हमें प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले तो हम क्यों छोड़ेंगे? वैसे ही अगर हमें मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले तो हम क्यों छोड़ेंगे? बनेंगे या नहीं बनेंगे, यह 14 तारीख को तय होगा, लेकिन हम इतने लोभी नहीं हैं कि हमें कुर्सी पर बैठना है।

ज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने बिहार की जनता से मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हर वोट की अपनी कीमत होती है और जनता के आशीर्वाद का अपना अलग महत्व है। तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने कहा कि बिहार की जनता को अपने मताधिकार का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। हर एक वोट बहुत अहम है। माता-पिता का आशीर्वाद जैसा महत्वपूर्ण होता है, वैसे ही जनता का आशीर्वाद भी हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान है।