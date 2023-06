What is Better Threading or Waxing: होंठ के ऊपर के बालों को हटाने के लिए क्या है बेहतर थ्रेडिंग या वैक्सिंग

What is Better Threading or Waxing: अपर लिप यानि होंठ (Upper Lip) के ऊपर के बालों की समस्या बेहद आम समस्या है। अक्सर इसे हटाने के लिए वैक्सिंग (Waxing) या थ्रेडिंग (Threading) का इस्तेमाल करती हैं। पर महिलाएं दुविधा में रहती हैं। कि अपर लिप के लिए थ्रेडिंग (Threading) ज्यादा सही होती या फिर वैक्सिंग। तो चलिए फिर आज हम आपको दोनो के फायदें और नुकसान बताते हैं।

अपर लिप (Upper Lip) या फिर होंठ के ऊपर उगे अनजाहे बालों को हटाने के लिए अधिकतर महिलाएं थ्रेडिंग (Threading) कराती है। इसमें धागे की मदद से अपर लिप (Upper Lip) के बालों को खींच कर हटाया जाता है। वैसे तो ये काफी दर्दनाक होता है।

इससे बालों की ग्रोथ पर कोई असर नहीं पड़ता है। मगर स्किन के ऊपर उगे अनचाहे बाल हट जाते हैं। थ्रेडिंग (Threading) को अपर लिप पर कराने से स्किन को कोई हानि नहीं होती है छोटे छोटे बाल भी हट जाते हैं। जबकि थ्रेडिगं (Threading) के द्वारा अनचाहे बालों (Unwanted Hair) हटाने में दर्द का सामना करना पड़ता है इससे स्किन सेंसटिव हो जाती है।

वहीं अगर वैक्सिंग (Waxing) की बात करें तो इसमें अपर लिप पर वैक्स को गर्म करके अनचाहे बालों (Unwanted Hair) पर लगाया जाता है। स्ट्रिप की सहायता से वैक्स को हटाते हैं। इससे बाल निकल जाते हैं। अगर वैक्सिंग (Waxing) से होने वाले फायदों की बात करें तो अपर लिप्स पर वैक्सिंग (Waxing) करने से स्किन के अंदर के बाल भी निकल जाते हैं।

जिससे बालों की ग्रोथ धीमी पड़ जाती है। वहीं अगर वैक्सिंग (Waxing) से होने वाले नुकसान की बात करें तो वैक्सिंग (Waxing) को चेहरे पर कराने से नुकसान पहुंचने की संभावना अधिक होती है। गर्म वैक्स से स्किन जल सकती है।

सेंसटिव स्किन पर वैक्सिंग (Waxing) कराने से स्किन काली पड़ जाती है। वैक्सिंग (Waxing) में स्ट्रिप को त्वचा से खींचा जाता है इससे अपर लिप्स की स्किन ढीली पड़ने का डर रहता है। इसलिए अपर लिप्स (Upper Lip) के अनचाहे बालों (Unwanted Hair) को हटाने के लिए थ्रेडिंग (Threading) का इस्तेमाल अधिक सुरक्षित और आसान होता है।