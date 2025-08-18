क्या है Elvish Yadav का असली नाम? कहां से होती है सबसे ज्यादा कमाई

  1. हिन्दी समाचार
By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

बिगबॉस ओटीटी 2 के विनर और फेमस  यूट्यूबर  एलवीश यादव घर पर फायरिंग को लेकर एक बार फिर चर्चाओं में आ गए हैं। बता दें कि  बीते कल यानि रविवार को  3 बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की। इस खबर ने सोशल मीडिया से लेकर  टीवी तक सनसनी फैला दी। बदमाशों ने एल्विश के घर पर करीब 45 सेकेंड तक लगातार 24 राउंड फायरिंग की। इस हमले में उनके परिवार के तो किसी सदस्य को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उनके दीवारें, दरवाजे और खिड़कियों पर गोलियों के निशान बने हुए हैं। एल्विश ने इस हमले की FIR दर्ज करवा दी है। गुरुग्राम पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आरोपियों की तलाश कर रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर-घर में अपनी पहचान बनाने वाले  एल्विश यादव का असली नाम क्या है? या फिर वह कहां से सबसे ज्यादा कमाई करते हैं?

क्या है एल्विश यादव का असली नाम?

एल्विश यादव के नाम से घर-घर में फेमस होने वाले फेमस यूट्यूबर का असली नाम सिद्धार्थ यादव है, जो उनके जन्म पर उनके माता-पिता ने रखा था। लेकिन बाद में उनके बड़े भाई विनय यादव ने उनका नाम बदलकर सिद्धार्थ से एल्विश रख दिया था, जो कि काफी स्टाइलिश और यूनिक है। एल्विश नाम का मतलब शरारती और नटखट होता है।

कहां से होती है सबसे ज्यादा कमाई?

एल्विश यादव उन सोशल मीडिया स्टार्स की लिस्ट में शामिल हैं जो काफी अमीर हैं। एक प्रिंट मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, आज एल्विश यादव के पास 50 करोड़ की संपत्ति है। इसके अलावा गुरुग्राम में उनका 16 बैडरूम वाला करोड़ों का आलीशान घर भी है। साथ ही उनके पास 3 करोड़ की मर्सिडीज बेंज जी वैगन इलैक्ट्रिक भी है। वहीं, एल्विश की कमाई के जरिए की बात करें तो वह सोशल मीडिया और यूट्यूब के जरिए काफी अच्छी-खासी कमाई करते हैं। Youtubers.me के अनुसार, एल्विश अकेले YouTube से हर महीने 8.37K डॉलर (75.98 लाख) की कमाई करते हैं।

