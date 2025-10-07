समय रैना की ‘Say No to Cruise’ टी-शर्ट पर कैसा था शाहरुख खान-आर्यन खान का Reaction? राघव जुयाल ने बताया सच

टीवी एक्टर राघव जुयाल जो अपनी सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं । जब से ये सीरीज रिलीज हुई है तब से ही राघव जुयाल अलग-अलग इंटरव्यू और पॉडकास्ट में जा रहे हैं जहां कई खुलासे कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने सीरीज के प्रीमियर पर समय रैना की ‘Say No to Cruise’ टी-शर्ट को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। समय के इस टी शर्ट पर आर्यन खान का क्या रिएक्शन था।
समय रैना की टी-शर्ट पर आर्यन का रिएक्शन
बता दें राघव जुयाल रणवीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट में नज़र आए। जहां ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के प्रीमियर में समय रैना द्वारा ‘से नो टू क्रूज’ वाली टी-शर्ट पहनकर पहुंचने वाले किस्से पर खुलकर बात की और बताया कि शाहरुख खान और आर्यन खान को ये सब कैसा लगा? राघव जुयाल ने कहा कि समय वहां वो टी-शर्ट पहनकर पहुंचा. वहां सभी उसे देखकर हंस रहे थे और आर्यन हंस रहा था. हर तरफ हंसी गूंज रही थी. ये काम सिर्फ वहीं (समय) कर सकता है, क्योंकि हम चाह कर भी नहीं कर सकते।
टी-शर्ट पर कैसा था शाहरुख का रिएक्शन?
वहीं राघव ने बताया कि इस टी-शर्ट पर शाहरुख के रिएक्शन का कैसा असर था । जुयाल ने कहा कि उनका इस पर कोई रिएक्शन नहीं था. हम सभी उनके लिए उनके बच्चे की तरह हैं. वो हर किसी को अपने बेटे की तरह ही मानते हैं और उनसे प्यार करते हैं. इसके साथ ही राघव ने ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के प्रीमियर की कई बातें शेयर की।