जब अच्छी सरकार आती है तो लोकमंगल की कामना के साथ सबके हित के बारे में है सोचती: सीएम योगी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली के पावन पर्व पर उपहार स्वरूप आज जनपद लखनऊ से ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ के अंतर्गत ₹1,500 करोड़ की धनराशि से उत्तर प्रदेश के 1.86 करोड़ पात्र परिवारों को गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब अच्छी सरकार आती है तो लोकमंगल की कामना के साथ सबके हित के बारे में सोचती है।

आज यूपी सरकार अंत्योदय लक्ष्य के साथ बिना भेदभाव हर पात्र नागरिक को लोक-कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित कर रही है। प्रदेश में ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ के अंतर्गत 1.86 करोड़ पात्र परिवारों को रसोई गैस सिलेंडर के नि:शुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही, लाभार्थियों को वर्ष में दो बार होली और दीपावली के अवसर पर निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

उन्होंने आगे कहा, यूपी सरकार ने वर्ष 2021 में तय किया था कि वर्ष में दो बार होली और दीपावली के अवसर पर हम ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ के सभी लाभार्थियों को फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। आज दीपावली का यह उपहार प्रदेश के 1.86 करोड़ ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ के लाभार्थियों को प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, उन सभी लाभार्थियों के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं।

मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति देशवासियों को कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए, जिन्होंने देश में 11 करोड़ लोगों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाए और यह कनेक्शन भी किसी और को नहीं, बल्कि महिलाओं को उपलब्ध करवाए…नारी गरिमा का प्रतीक बन गया सिलेंडर। इसी मुहिम में यूपी सरकार ने अपने को जोड़कर के कहा कि अगर प्रधानमंत्री जी 11 करोड़ लोगों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन दे सकते हैं, तो वर्ष में दो बार होली और दीपावली के उत्सव को और उत्साहपूर्ण बनाने के लिए फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर हम उपलब्ध करवाएंगे…यह कार्यक्रम उसी का हिस्सा है।

साथ ही कहा, उत्साह और उमंग के त्योहार में किसी ने रंग में भंग डालने का काम किया तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी। अब यह वह सरकार है जो जिस भाषा में समझेगा, उसे उसी भाषा में समझाना भी जानती है। मैं प्रदेशवासियों से कहूंगा…दीपावली आ रही है, इस अवसर पर जो भी खरीदें, वह स्वदेशी खरीदें। हमारा कारीगर, हमारा हस्तशिल्पी, हमारा स्थानीय उद्यम जो कुछ भी बनाया होगा उसको खरीद कर के अपने घर में ले जाइए।