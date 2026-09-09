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यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में कितनी सीटों पर लड़ेगी आप? सवाल पर संजय सिंह बोले- ये आलाकमान तय करेंगे

यूपी विधानसभा चुनाव 2027  (UP Assembly elections 2027) में आम आदमी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उसकी चुनावी रणनीति क्या होगी? इसका फैसला पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व करेगा।

By santosh singh 
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लखनऊ। यूपी विधानसभा चुनाव 2027  (UP Assembly elections 2027) में आम आदमी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उसकी चुनावी रणनीति क्या होगी? इसका फैसला पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व करेगा। बुधवार को लखनऊ में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक के बाद आप के यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) ने कहा कि विधानसभा चुनाव (Assembly Elections)  में पार्टी की कितनी और कैसी हिस्सेदारी होगी, इस पर राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (National Convener Arvind Kejriwal) और केंद्रीय नेतृत्व के साथ विस्तार से चर्चा की जाएगी।

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उन्होंने कहा कि पार्टी आलाकमान तय करेगा कि आप को कितनी सीटों पर और किस रणनीति के तहत मजबूती से चुनाव लड़ना है। इसके साथ ही पार्टी ने चुनावी तैयारियों को तेज करते हुए सितंबर के अंतिम सप्ताह से प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू करने का एलान किया।

संजय सिंह (Sanjay Singh) के नेतृत्व में हुई बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सितंबर के अंतिम सप्ताह से विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलनों की शुरुआत की जाएगी। इन सम्मेलनों के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारियों से जोड़ने के साथ स्थानीय स्तर पर संगठन को मजबूत करने की रणनीति बनाई जाएगी। सीटों पर पार्टी की स्थिति और चुनावी भूमिका को लेकर अंतिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्व के स्तर पर होगा।

अक्टूबर से प्रदेशव्यापी यात्रा निकालेगी आप

संजय सिंह (Sanjay Singh) ने बताया कि अक्टूबर से आम आदमी पार्टी प्रदेश में जन-यात्रा निकालेगी। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, सामाजिक अन्याय और भाजपा की कथित नफरत की राजनीति जैसे मुद्दे उठाए जाएंगे। उन्होंने राम मंदिर में चंदा चोरी का मुद्दा भी यात्रा के दौरान उठाने की बात कही। संजय सिंह ने प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए सड़कों, जल जीवन मिशन और अन्य योजनाओं को लेकर भी सवाल उठाए।

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भगत सिंह जयंती पर जिलों में होंगे कार्यक्रम

आप 27 सितंबर को शहीद-ए-आजम भगत सिंह की जयंती पर प्रदेश के सभी जिलों में विचार गोष्ठी और रक्तदान शिविर आयोजित करेगी। पार्टी का कहना है कि इसके जरिए युवाओं को भगत सिंह के विचारों से जोड़ने और समाजसेवा का संदेश देने का प्रयास किया जाएगा।

बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा

संजय सिंह (Sanjay Singh) ने बेसिक शिक्षा में खाली पदों और डीएलएड प्रशिक्षित युवाओं के मुद्दे को भी उठाया। उनका दावा है कि बेसिक शिक्षा में दो लाख से अधिक पद खाली हैं और करीब 15 लाख डीएलएड युवा बेरोजगार हैं। उन्होंने इंटर कॉलेजों में बीएड की अनिवार्यता के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा और प्रभावित पीजी छात्रों को कम से कम दो साल की मोहलत देने की मांग की। प्रेसवार्ता में उन्होंने प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार और विकास के दावों को लेकर भी निशाना साधा। हालांकि, सरकार और भाजपा की ओर से इन आरोपों पर प्रतिक्रिया इस बयान में शामिल नहीं है।

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