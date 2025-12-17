पप्पू यादव के बेटे सार्थक IPL नीलामी में बिके तो गदगद हुए पूर्णिया सांसद, बोले- प्रतिभा के दम पर अपनी पहचान बनाओ

  1. हिन्दी समाचार
Pappu Yadav's son, Sarthak Ranjan: आईपीएल 2026 प्लेयर मिनी ऑक्शन में बुधवार को 10 फ्रेंचाइजी टीमों ने कुल 77 खिलाड़ियों पर बोली लगायी और कुल 215.45 करोड़ रुपये खर्च हुए। इस दौरान ऑस्ट्रेलियाई ऑल राउंडर कैमरून ग्रीन लीग की इतिहास में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बनें। जबकि भारत के अनकैप्ड प्लेयर्स प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा पर भी भारी बोली लगी। इस बीच, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के बेटे सार्थक भी चर्चा में आ गए हैं।

By Abhimanyu 
Updated Date

पढ़ें :- आईपीएल 2026 का सीजन पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के लिए होगा आखिरी, सीएसके ओपनर ने किया खुलासा

दरअसल, सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन एक उभरते हुए क्रिकेटर हैं। उन्होंने दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) 2025 में अपने शानदार प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा था। सलामी बल्लेबाज सार्थक रंजन ने नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के लिए 11 मैचों की 10 पारियों में 55 के औसत से 495 रन बनाए, जिसमें चार अर्धशतक शामिल रहे। इस प्रदर्शन को देखते हुए शाहरुख खान की फ्रेंचाइजी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने सार्थक रंजन को उनके बेस प्राइस में खरीदा है। उनका बेस प्राइस 30 लाख रुपए था। वहीं, बेटे के केकेआर में शामिल होने पर सांसद पप्पू यादव ने खुलकर अपनी खुशी जाहिर की।

पप्पू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “बधाई बेटू जमकर खेलो…अपने प्रतिभा के दम पर अपनी पहचान बनाओ अपनी चाहत पूरी करो! अब सार्थक के नाम से बनेगी हमारी पहचान!” 29 वर्षीय सार्थक पिछले साल मार्च में उस समय सुर्खियों में आए थे, जब उन्होंने अपने पिता पप्पू यादव के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी। जिसके बाद उनके सक्रिय राजनीति में कदम रखने के कयास लगाए जा रहे थे। बता दें कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव भी आईपीएल में खेल चुके हैं। वह आईपीएल में 2008 से 2012 तक दिल्ली डेयरडेविल्स (दिल्ली कैपिटल्स) का हिस्सा थे।

