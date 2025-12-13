जब ‘वोट चोरी’ पकड़ी गई तो बौखला गए, अब वो मुद्दों को भटकाने का कर रहे काम: पवन खेड़ा

  1. हिन्दी समाचार
कांग्रेस 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में 'वोट चोरी' के आरोप में ​बड़ी रैली आयोजित कर रही है। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गयी है। कांग्रेस के नेता लोगों से रैली में ज्यादा से ज्यादा शामिल होने की अपील कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो को शेयर करते हुए रैली में लोगों से शामिल होने की अपील की है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

साथ ही सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, जब ‘वोट चोरी’ पकड़ी गई तो चोर बौखला गया और अब वो मुद्दों को भटकाने का काम कर रहा है। वोट चोरी से जुड़े हमारे सवाल स्पष्ट हैं, जिन्हें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, नेता विपक्ष राहुल गांधी लगातार पूछ रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा है।

उन्होंने आगे लिखा, 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में ‘वोट चोरी’ के खिलाफ एक विशाल रैली हो रही है। मेरी अपील है कि आप सब भी रैली में आइए, क्योंकि हमें ‘वोट चोरों’ को भागने नहीं देना है।

इसके साथ ही, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने सोशल कहा कि, 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में ‘वोट चोर – गद्दी छोड़’ रैली आयोजित की गई है। BJP और चुनाव आयोग मिलकर ‘वोट चोरी’ कर रहे हैं। लोकतंत्र को बचाने के लिए इस रैली में जरूर शामिल हों।

