Video- वाराणसी स्टेशन पर टपकने लगा पानी तो सपा सांसद बोले- प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र के स्टेशन पर रेल मंत्रालय वाले झरना बहाने लगे

Varanasi Railway Station viral video : यूपी के वाराणसी के रेलवे स्टेशन को देश के प्रमुख स्टेशनों में सबसे साफ-सुथरा और सुविधायुक्त स्टेशन माना जाता है। जहां से सभी बड़े शहरों के लिए ट्रेन संचालित होती हैं और ये आधुनिक सुविधाओं वाला स्टेशन है। लेकिन, सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में इस स्टेशन के प्लेटफॉर्म की छत से पानी टपकता नजर आ रहा है। जिसको लेकर घोसी से सपा सांसद राजीव राय ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्रालय पर तंज़ कसा है।

दरअसल, वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। ऐसे में विपक्षी दल सपा के सांसद राजीव राय ने इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने मंगलवार को स्टेशन पर पानी टपकने का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “माननीय प्रधानमंत्री जी आपने तो विकास की गंगा बहाने की बात कही थी, अब देखिए ना ये रेस मन्त्रालय (रेल मंत्रालय) वाले आपके ही संसदीय क्षेत्र वाराणसी के स्टेशन पर झरना बहाने लगे… अब देखो ना विनोद ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग…”

रेलवे ने दी सफाई

रिपोर्ट्स के अनुसार, सोमवार 6 जुलाई 2026 को वाराणसी में तेज बारिश के बाद रेलवे स्टेशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। एक यात्री की ओर से रिकॉर्ड क्यी गए इस वीडियो में प्लेटफार्म की छत से पानी टपकता नजर आ रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल उठ रहे हैं। जिसके बाद रेलवे ने एक बयान जारी कर सफाई दी कि प्लेटफार्म नंबर 8 पर डाउन पाइप और वैली गटर के जोड़ पर पत्तों का कचरा तथा पतंग की डोर जमा पाई गई। वहीं, जब तेज हवा चली तो ये चीजें शेल्टर पर गिरीं, जिससे अस्थायी रूप से जल निकासी में रुकावट आई और पानी रिसने लगा।