जहां-जहां SIR, वहां-वहां वोट चोरी, चुन-चुनकर ख़ास वर्गों और कांग्रेस समर्थक बूथों के वोट काटे गए: राहुल गांधी

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, जहां-जहां SIR, वहां-वहां वोट चोरी। गुजरात में SIR के नाम पर जो कुछ किया जा रहा है, वह किसी भी तरह की प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है- यह सुनियोजित, संगठित और रणनीतिक वोट चोरी है। सबसे चौंकाने वाली और ख़तरनाक बात यह है कि एक ही नाम से हज़ारों-हज़ार आपत्तियां दर्ज की गईं।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने SIR के मुद्दे पर चुनाव आयोग और भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि, SIR के जरिए चुन-चुनकर ख़ास वर्गों और कांग्रेस समर्थक बूथों के वोट काटे गए। जहां BJP को हार दिखती है, वहां मतदाता ही सिस्टम से ग़ायब कर दिए जाते हैं।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, जहां-जहां SIR, वहां-वहां वोट चोरी। गुजरात में SIR के नाम पर जो कुछ किया जा रहा है, वह किसी भी तरह की प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है- यह सुनियोजित, संगठित और रणनीतिक वोट चोरी है। सबसे चौंकाने वाली और ख़तरनाक बात यह है कि एक ही नाम से हज़ारों-हज़ार आपत्तियां दर्ज की गईं।

उन्होंने आगे लिखा, चुन-चुनकर ख़ास वर्गों और कांग्रेस समर्थक बूथों के वोट काटे गए। जहां BJP को हार दिखती है, वहां मतदाता ही सिस्टम से ग़ायब कर दिए जाते हैं। यही पैटर्न आलंद में दिखा। यही राजुरा में हुआ। और अब वही ब्लूप्रिंट गुजरात, राजस्थान और हर उस राज्य में लागू किया जा रहा है जहां SIR थोपा गया है।

SIR को “एक व्यक्ति, एक वोट” के संवैधानिक अधिकार को ख़त्म करने के हथियार में बदल दिया गया है-ताकि जनता नहीं, BJP तय करे कि सत्ता में कौन रहेगा। और सबसे गंभीर सच्चाई यह है कि चुनाव आयोग अब लोकतंत्र का रक्षक नहीं, बल्कि इस वोट चोरी की साज़िश का मुख्य सहभागी बन चुका है।

जहां-जहां SIR, वहां-वहां वोट चोरी, चुन-चुनकर ख़ास वर्गों और कांग्रेस समर्थक बूथों के वोट काटे गए: राहुल गांधी

जहां-जहां SIR, वहां-वहां वोट चोरी, चुन-चुनकर ख़ास वर्गों और कांग्रेस समर्थक बूथों...

