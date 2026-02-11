Lucky Onyx Gemstone : गोमेद रत्न किन राशियों के लिए है शुभ , पहनने से पहले जरूर जानें ये सावधानियां

  1. हिन्दी समाचार
ज्योतिष में दुष्ट ग्रहों के प्रभाव से बचने के लिए रत्न धारण करने के उपाय के बारे में बताया गया है। ओनिक्स एक शक्तिशाली रत्न है।

अनूप कुमार 
Lucky Onyx Gemstone :  ज्योतिष में दुष्ट ग्रहों के प्रभाव से बचने के लिए रत्न धारण करने के उपाय के बारे में बताया गया है। ओनिक्स एक शक्तिशाली रत्न है। ओनिक्स को नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नज़र से बचाव के लिए शुभ माना जाता है।  अपने गहरे, आकर्षक काले रंग के कारण इसका उपयोग आमतौर पर आभूषणों में किया जाता है, हालांकि यह अन्य रंगों में भी उपलब्ध है। ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार, गोमेद का प्रयोग राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम करने और जीवन में स्थिरता लाने के लिए किया जाता है।

नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा
राहु के नकारात्मक प्रभावों—जैसे मानसिक तनाव, भ्रम, अचानक बाधाओं और करियर में रुकावट—को कम करने के लिए गोमेद (Hessonite) एक अत्यंत प्रभावशाली रत्न है। इसे चांदी या अष्टधातु की अंगूठी में शनिवार के दिन मध्यमा उंगली में पहनना सर्वोत्तम माना जाता है। यह रत्न धारण करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा मिलती है।
इसे मूंगा, पुखराज, माणिक्य या मोती के साथ पहनने से बचना चाहिए।

सावधानी
ज्योतिष विशेषज्ञों की सलाह के बिना गोमेद धारण नहीं करना चाहिए. इसे पहनने से पहले गंगाजल या कच्चे दूध से शुद्ध किया जाता है। इसके बाद ‘ॐ रां राहवे नमः” मंत्र का जाप करने की प्राचीन परंपरा है।

