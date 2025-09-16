कौन हैं माहिका शर्मा ? जो बनीं हार्दिक पांड्या की मिस्ट्री गर्ल, यहां जाने डिटेल्स

टीम इंडिया स्टार हार्दिक पांड्या इस वक़्त खबरों में बने हुए हैं। इस बार हार्दिक किसी और चीज़ के नहीं बल्कि अपने पर्सनल लाइफ को लेकर फिर सुर्खियों में बने हैं । नताशा से तलाक के बाद हार्दिक का नाम जैस्मिन से जोड़ा जाने लगा।बता दें की हार्दिक को एक नई मिस्ट्री गर्ल के साथ देखा गया। सोशल मीडिया पर हार्दिक पांड्या का माहिका शर्मा के साथ कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं, इसके साथ ही खबरें हैं कि दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं जिसके बाद इंटरनेट पर माहिका शर्मा टॉप पर ट्रेंड कर रही हैं। आइए जानते हैं की महिका शर्मा कौन हैं।

कौन हैं माहिका शर्मा?

माहिका शर्मा पेशे से एक पॉपुलर मॉडल और एक्ट्रेस हैं। साल 2024 में उन्हें इंडियन फैशन अवार्ड्स में ‘मॉडल ऑफ द ईयर (न्यू एज)’ का अवार्ड भी मिला था. इसके अलावा, वे कई म्यूजिक वीडियो, शॉर्ट फिल्मों और बड़े-बड़े ब्रैंड्स के एड्स में नजर आ चुकी हैं। इसके साथ ही उन्होंने कई फैशन शो में अनीता डोंगरे, तरुण तहिलियानी और मनीष मल्होत्रा जैसे फेमस डिजाइनरों के लिए रैंप वॉक भी किया है।

माहिका शर्मा की पढ़ाई

माहिका पढ़ने में भी काफी तेज थीं। 10वीं के बोर्ड एग्जाम में उन्होंने 10 CGPA हासिल किए थे। इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की पढ़ाई की है. उनके माता-पिता को उम्मीद थी कि माहिका डॉक्टर या इंजीनियर बनेगी, लेकिन माहिका को हमेशा से कैमरे के सामने आना था।