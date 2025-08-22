कौन थे लॉर्ड स्वराज पॉल? जिनके निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया गहरा शोक

  1. हिन्दी समाचार
Who was Lord Swaraj Paul: प्रसिद्ध एनआरआई व्यवसायी लॉर्ड स्वराज पॉल का गुरुवार शाम लंदन में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके परिवार ने इसकी पुष्टि की। ब्रिटेन स्थित कपारो ग्रुप ऑफ़ इंडस्ट्रीज के संस्थापक लॉर्ड पॉल कुछ समय से अस्वस्थ थे और हाल ही में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में उनके परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में उनका निधन हो गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने ब्रिटेन में उद्योग और सार्वजनिक सेवा में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए लॉर्ड पॉल की प्रशंसा की और भारत-ब्रिटेन संबंधों को मज़बूत करने के उनके प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पोस्ट में लिखा, “श्री स्वराज पॉल जी के निधन से अत्यंत दुःखी हूँ। ब्रिटेन में उद्योग, परोपकार और जनसेवा में उनके योगदान और भारत के साथ घनिष्ठ संबंधों के लिए उनके अटूट समर्थन को सदैव याद रखा जाएगा। मुझे हमारी अनेक मुलाकातें याद आती हैं। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। ॐ शांति।”

कौन हैं लॉर्ड स्वराज पॉल

जालंधर में जन्मे पॉल, ब्रिटेन स्थित कपारो ग्रुप ऑफ़ इंडस्ट्रीज के संस्थापक थे। वे 1960 के दशक में अपनी छोटी बेटी अंबिका, जिसे कैंसर था, के इलाज के लिए ब्रिटेन चले गए। पॉल ने एक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में अंबिका पॉल फ़ाउंडेशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से दुनिया भर के बच्चों और युवाओं के कल्याण को प्रोत्साहित करने के लिए लाखों डॉलर का दान देना था।

पॉल के बेटे अंगद का 2015 में और उनकी पत्नी अरुणा का 2022 में निधन हो गया। पिछले महीने लंदन स्थित अंबिका पॉल चिल्ड्रन्स ज़ू में आयोजित वार्षिक स्मरणोत्सव के दौरान उन्होंने कहा, “लंदन चिड़ियाघर ही वह जगह है जहाँ वह हमेशा सबसे ज़्यादा खुश रहती थीं।” उन्होंने उनकी स्मृति में इसी तरह के परोपकारी कार्यों में भी भाग लिया।

उन्होंने दो साल पहले लंदन के इंडियन जिमखाना क्लब में लेडी अरुणा स्वराज पॉल हॉल का उद्घाटन करते हुए कहा था, “यह हॉल मेरी अद्भुत पत्नी को श्रद्धांजलि है, जिनकी मुझे बहुत याद आती है; हमारे 65 साल के वैवाहिक जीवन में कभी भी हमारे बीच कोई विवाद नहीं हुआ”,

26 वर्षों से अधिक समय तक वॉल्वरहैम्प्टन विश्वविद्यालय के चांसलर रहे पॉल ने कहा, “मेरा बेटा 1982 से कैपारो में मेरे साथ काम कर रहा है। आकाश को 1992 में कैपारो समूह का सीईओ नियुक्त किया गया था। इस दौरान, उन्होंने यूके, यूरोप, यूएसए और भारत में कैपारो की विकास रणनीति को आगे बढ़ाया, साथ ही यूनाइटेड किंगडम में कंपनियों की क्षमता का विस्तार और लाभप्रदता में वृद्धि की और कैपारो ऑटोमोटिव एस्पाना, स्पेन के अध्यक्ष और बुल मूस ट्यूब, यूएसए के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य रहे।”

वार्षिक ‘संडे टाइम्स रिच लिस्ट’ में नियमित रूप से शामिल होने वाले इस वर्ष उन्हें 81वें स्थान पर रखा गया, जिनकी अनुमानित संपत्ति 2 बिलियन GBP है, जो मुख्य रूप से स्टील और इंजीनियरिंग बहुराष्ट्रीय कंपनी कपारो ग्रुप से प्राप्त है।

