भाजपा किसे बनाएगी दिल्ली का नया सीएम? मतगणना के बीच इन नामों की चर्चा

Who is the new CM of Delhi? दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना शनिवार सुबह से जारी है। अब तक सामने आए रुझानों में भाजपा ने 40 से ज्यादा सीटों पर लगातार बढ़त बना रखी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सत्ता से विदाई लगभग तय मानी जा रही है। इस बीच अटकलें लगनी शुरू हो गयी हैं कि दिल्ली का नया सीएम कौन होगा? जिसको लेकर अब तक कुछ नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं।