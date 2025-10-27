Donald Trump: ये कौन चिल्ला रहा है ? पत्रकार पर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप

  1. हिन्दी समाचार
अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मलेशिया के कुआलालंपुर में चल रहे 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान पत्रकारों के सवाल पर आगबबूला हो गए। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा के साथ मुलाकात के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कई सवालों का जवाब देने से इनकार किया और कुछ सवालों को टालने की कोशिश की।उनका यह व्यवहार मीडिया और सोशल मीडिया पर चर्चा विषय बना हुआ है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

पढ़ें :- Cambodia and Thailand peace agreement : कंबोडिया और थाईलैंड में सैन्य गतिरोध खत्म , ट्रंप की मौजूदगी में हुआ शांति समझौता

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार जब सवाल पूछने की कोशिश कर रहा था, ट्रंप ने कहा, “ये कौन चिल्ला रहा है? चिल्लाओ मत.” इसके बाद उन्होंने ब्राजील के बारे में बातें की और राष्ट्रपति लूला की तारीफ करने लगे। वहीं एक महिला पत्रकार के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, “फिर से आप, प्लीज नहीं.” इसके अलावा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में यह भी कहा कि आज के सवाल उबाऊ हैं और इस समय जवाब देना उपयुक्त नहीं । ट्रंप का यह रवैया यह संकेत देता है कि वे केवल चुने हुए सवालों का जवाब देने में ही रुचि रखते थे।

ब्राजील के राष्ट्रपति का रुख

ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने भी पत्रकारों के सवालों पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है और पत्रकारों से लंबी बातचीत करके समय बर्बाद नहीं करना चाहते।  उनका कहना था कि बैठक के नतीजे बाद में सामने आएंगे।  लूला का इस अंदाज से साफ जाहिर हो रहा है कि वे भी प्रेस के सवालों को प्राथमिकता नहीं दे रहे थे और उन्हें अपनी निर्धारित बातचीत पूरी करने में अधिक रुचि थी।

ट्रंप के रवैये पर प्रतिक्रियाएँ

पढ़ें :- ट्रंप ने आदेश दिया कि रूस से तेल खरीदना बंद करो, मोदी फटाफट आदेश का पालन करने में जुट गए : कांग्रेस

ट्रंप के इस व्यवहार ने सोशल मीडिया और आम जनता में विरोध और आलोचना को जन्म दिया।  कुछ लोगों ने इसे मिसोजिनिस्ट यानी स्त्री-द्वेषी रवैये के रूप में देखा, क्यूंकी उन्होने महिला पत्रकारों के सवाल का जवाब देने से साफ इनकार कर  दिया। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर कई यूजर्स ने लिखा कि पत्रकारों को उनके अपमानजनक और असंतोषजनक जवाब सहना पड़ा, जो बिल्कुल उचित नहीं था. कई लोगों ने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारों के सवालों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन ट्रंप के इस रवैये ने इसे नजरअंदाज किया। बता दें ट्रंप के इस बीहेव के कारण लोग आक्रोशित नज़र आ रह हैं।

 

