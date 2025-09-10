  1. हिन्दी समाचार
  Vice President Election: उपराष्ट्रपति चुनाव में 12 सांसदों ने क्यों नहीं लिया भाग , यहां जाने सच

Vice President Election: उपराष्ट्रपति चुनाव में 12 सांसदों ने क्यों नहीं लिया भाग , यहां जाने सच

देश में 15वें उपराष्ट्रपति पद बीते कल चुनाव हुआ। इस चुनाव एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन 452 वोट हासिल कर विजय हुए। वहीं सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। बता दें कि राज्यसभा के महासचिव पी सी मोदी ने नतीजों का ऐलान किया। मंगलवार को उपराष्ट्रपति पद के 767 सांसदों ने वोट दिया।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

तीन पार्टियों के सांसद नहीं हुए शामिल

उपराष्ट्रपति पद के ऐलान के बाद नवीन पटनायक की बीजेडी, चंद्रशेखर राव की बीआरएस और शिरोमणि अकाली दल ने मतदान से अलग रहने की घोषणा की थी। इसके बाद 3 पार्टियों के 12 सदस्यों ने इसमें भाग नहीं लिया। पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता वाली पार्टी ने कहा था कि उसने राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी-नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) और कांग्रेस-नीत इंडिया गठबंधन से समान दूरी बनाए रखने की अपनी नीति के तहत यह फैसला लिया है।

बीआरएस ने वोटिंग में क्यों नहीं लिया भाग?

भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने उपचुनाव से दूर रहने का कारण बताया उनकी पार्टी राज्य में यूरिया की कमी को लेकर तेलंगाना के किसानों की पीड़ा को व्यक्त करने के उपराष्ट्रपति चुनाव से दूर रहने का फैसला लिया था।  इसके साथ ही बताया कि  काँग्रेस और बीजेपी दोनों ही इस मुद्दे को नहीं सुलझा पायी। वहीं शिरोमड़ी ने पंजाब बाढ़ को अनदेखा करना का आरोप लगाते हुए भाग लेने से माना कर दिये।

जानिए कौन हैं वो 12 सदस्य जिन्होने नहीं लिया भाग

1 – हरसिमरत कौर (शिरोमणि अकाली दल)

2 – निरंजन बिशी (बीजेडी)

3 –  सुलता देव (बीजेडी)

4 – मुजीबुल्ला खान (बीजेडी)

5 – शुभाशीष खुंटिया (बीजेडी)

6 – मानस रंजन (बीजेडी)

7 – सस्मित पात्रा (बीजेडी)

8-  देबाशिष सामंतराय (बीजेडी)

9 –दामोदर राव (BRS)

10 – बी पार्थसराधी (BRS)

11 –  केआ सुरेश रेड्डी (BRS)

12 – रवि चंद्र वड्डी

