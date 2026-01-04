सरकार बांग्लादेश को दी जा रही बिजली की सप्लाई क्यों नहीं रोकती? कांग्रेस नेता ने उठाए सवाल

New Delhi: बीसीसीआई ने विवाद के बीच IPL फ्रेंचाइजी KKR से बांग्लादेशी तेज़ गेंदबाज़ मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज़ करने को कहा है। यह कदम ऐसे वक्त पर उठाया गया है, जब बांग्लादेश में हिंदुओं व अल्पसंख्यकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इस बीच, कांग्रेस नेता उदित राज ने सवाल उठाया है कि भारत सरकार बांग्लादेश को दी जा रही बिजली की सप्लाई क्यों नहीं रोकती?

दरअसल, बांग्लादेशी खिलाड़ी को चुनने पर शाहरुख खान और उनकी आईपीएल टीम केकेआर आलोचकों को निशाने पर है। कई नेताओं ने शाहरुख की देशभक्ति पर भी सवाल खड़े किए। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, “बीसीसीआई रेगुलेटर है उनसे निर्देश दिया है (केकेआर को)। लेकिन, भारत सरकार बांग्लादेश को अडानी द्वारा दी जा रही बिजली की सप्लाई क्यों नहीं रोकती है? और KKR टीम में जूही चावला, जय मेहता और शाहरुख खान हैं तो केवल शाहरुख खान पर हमला सिर्फ धर्म की वजह से हो रहा है।”

VIDEO | Delhi: As BCCI asks IPL franchise KKR to release Bangladesh pacer Mustafizur Rahman amid controversy, Congress leader Udit Raj says, "Why does the Government of India not stop the electricity supply to Bangladesh that is being provided by Adani? In the KKR team, there is… pic.twitter.com/LaKbwIWtTR — Press Trust of India (@PTI_News) January 4, 2026

उदित राज ने आगे कहा, “जो आज चिल्ला रहे हैं लोग कि हिन्दू मारे जा रहे हैं। वे हिन्दू पहले तो वह बांग्लादेशी हैं। यहां जो 26 लोग पहलगाम में मारे गए और पुंछ में कितने लोग मारे गए। उसके बावजूद क्रिकेट मैच पाकिस्तान से खेला गया। तो क्या ये कोई नैतिकता है।” इस दौरान कांग्रेस नेता ने शाहरुख खान को निशाना बनाने की आलोचना की। साथ ही उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के पाकिस्तानी स्पीकर से हाथ मिलाने पर भी सवाल खड़े किए।