'आज सौरभ भारद्वाज के यहां रेड क्यों हुई? क्योंकि पूरे देश में मोदी जी की डिग्री पर सवाल उठ रहे हैं...' ED के एक्शन पर बोलीं आतिशी

Raids on Saurabh Bhardwaj’s hideouts: आप के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के 13 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। यह कार्रवाई AAP सरकार के दौरान स्वास्थ्य ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर कथित भ्रष्टाचार के मामले में हुई है। इस मामले में दिल्ली की एंटी-करप्शन ब्रांच (ACB) ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्रियों सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के खिलाफ जून में केस दर्ज किया था। वहीं, ईडी ने जुलाई में केस दर्ज किया था। रेड को लेकर अब दिल्ली की सियासत गरमाने लगी है।

ईडी की छापेमारी पर दिल्ली की पूर्व सीएम और विपक्ष की नेता आतिशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “आज सौरभ जी के यहां रेड क्यों हुई? क्योंकि पूरे देश में मोदी जी की डिग्री पर सवाल उठ रहे हैं— क्या मोदी जी की डिग्री फर्जी है? इस चर्चा से ध्यान हटाने के लिए ही रेड डाली गई है। जिस समय का केस बताया जा रहा है, उस समय सौरभ जी मंत्री भी नहीं थे। यानी पूरा केस ही झूठा है। सत्येंद्र जी को भी तीन साल जेल में रखकर आखिरकार CBI/ED को क्लोज़र रिपोर्ट देनी पड़ी। इससे साफ़ है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगाए गए सारे केस सिर्फ झूठ और राजनीति से प्रेरित हैं।”

क्या है पूरा मामला

आप सरकार के दो स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन की भूमिका 5,590 करोड़ रुपये के कथित घोटाले में जांच के दायरे में है। ईडी के अनुसार, 2018-19 में आम आप सरकार ने 24 अस्पताल परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। जिनमें छह महीने के भीतर ICU अस्पताल तैयार कर दिए जाएंगे। आरोप है कि इन योजनाओं में अब तक सिर्फ 50 प्रतिशत काम ही पूरा हुआ है, जबकि 800 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। दिल्ली सरकार के लोक नायक अस्पताल में निर्माण लागत 488 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,135 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। कई अस्पतालों में बिना सही मंजूरी के ही निर्माण कार्य शुरू कर दिए गए। एसीबी ने आरोप लगाया था कि साल 2018-19 में अस्पताल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी, जिनमें 11 ग्रीनफील्ड और 13 ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट शामिल थे।