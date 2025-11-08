  1. हिन्दी समाचार
  2. बॉलीवुड
  3. हिंदू रीति रिवाज से जरीन खान का क्यों किया गया अंतिम संस्कार, जानें यहां

हिंदू रीति रिवाज से जरीन खान का क्यों किया गया अंतिम संस्कार, जानें यहां

एक्टर संजय खान की पत्नी जरीन खान का 7 नवंबर को निधन हो गया। उन्हें उम्र से संबधी समस्याओं के चलते हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद मुंबई में उन्होंने अंतिम सांस ली।  जिसके बाद  इनका अंतिम संस्कार किया गया।  जिसमें ऋतिक रोशन, जैकी श्रॉफ और बॉबी देओल के अलावा गौरी खान जैसे सितारे शामिल हुए।  लेकिन फैंस के मन में अंतिम संस्कार का वीडियो देखकर कुछ सवाल खड़े हो गए. दरअसल, जरीन खान का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से किया गया. इसके चलते लोग यह सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों किया गया। 

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

एक्टर संजय खान की पत्नी जरीन खान का 7 नवंबर को निधन हो गया। उन्हें उम्र से संबधी समस्याओं के चलते हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद मुंबई में उन्होंने अंतिम सांस ली।  जिसके बाद  इनका अंतिम संस्कार किया गया।  जिसमें ऋतिक रोशन, जैकी श्रॉफ और बॉबी देओल के अलावा गौरी खान जैसे सितारे शामिल हुए।  लेकिन फैंस के मन में अंतिम संस्कार का वीडियो देखकर कुछ सवाल खड़े हो गए. दरअसल, जरीन खान का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से किया गया. इसके चलते लोग यह सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों किया गया।

पढ़ें :- 7 साल बाद Anushka Sharma करेंगी पर्दे पर वापसी , इस फिल्म में आएंगी नज़र

जो लोग नही जानते उन्हें बता दें कि संजय खान मुस्लिम हैं।  जबकि जरीन खान पारसी थीं. इसके चलते उनका अंतिम संस्कार पारसी परंपरा के हिसाब से अत्येष्टि में दोखमेनाशिनी से होना था. लेकिन इस परंपरा के अनुसार, व्यक्ति के शरीर को टावर ऑफ साइलेंस पर रखा जाता है और उसे गिद्ध खाते हैं. लेकिन अब ये प्रथा लगभग बंद हो चुकी है। इसके कारण अब अंतिम संस्कार या दफनाने की परंपरा को निभाया जाता है।

क्यों हिंदू रीति रिवाज से हुआ जरीन खान का अंतिम संस्कार

निधन से पहले जरीन खान ने हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार की इच्छा जाहिर की थी. इसका कारण यह था कि उनका परिवार का सरनेम कतरक था. इसके चलते उनका फेथ लाइफ में रहा और शादी के बाद भी उन्होंने इस्लाम कुबूल नहीं किया. इसीलिए जरीन खान की फैमिली और उनके बेटे जायद खान ने मां की आखिरी इच्छा को मानते हुए अंतिम संस्कार को हिंदू रीति रिवाज से किया।

 

पढ़ें :- Bigg Boss 19: सलमान खान ने Tanya Mittal को लेकर बताया सच, बोले 'भैया से सैय्या पे...

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

हिंदू रीति रिवाज से जरीन खान का क्यों किया गया अंतिम संस्कार, जानें यहां

हिंदू रीति रिवाज से जरीन खान का क्यों किया गया अंतिम संस्कार,...

7 साल बाद Anushka Sharma करेंगी पर्दे पर वापसी , इस फिल्म में आएंगी नज़र

7 साल बाद Anushka Sharma करेंगी पर्दे पर वापसी , इस फिल्म...

Bigg Boss 19: सलमान खान ने Tanya Mittal को लेकर बताया सच, बोले 'भैया से सैय्या पे...

Bigg Boss 19: सलमान खान ने Tanya Mittal को लेकर बताया सच,...

Bigg Boss 19: इस हफ्ते होगा डबल एविक्शन? ये कंटेस्टेंट्स हो सकते हैं बेघर

Bigg Boss 19: इस हफ्ते होगा डबल एविक्शन? ये कंटेस्टेंट्स हो सकते...

TV की जोधा से कैसे Emraan Hashmi की बहन बनीं Paridhi Sharma, इस फिल्म से कर रही डेब्यू

TV की जोधा से कैसे Emraan Hashmi की बहन बनीं Paridhi Sharma,...

राम चरण की आने वाली फिल्म पेड्डी का पहला गाना रिलीज, चिकिरी-चिकरी गाने में एआर रहमान ने दी है आवाज

राम चरण की आने वाली फिल्म पेड्डी का पहला गाना रिलीज, चिकिरी-चिकरी...