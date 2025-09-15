  1. हिन्दी समाचार
पत्नी ने सुसराल पहुंचकर पति पर की फायरिंग, पति बाल बाल बचा, कई सालो से पति पत्नी में चल रहा हैं विवाद, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद

पत्नी सबिया खान अपने भाई अयान और दो अज्ञात साथियों के साथ घर पहुँची. आरोप है कि गाली गलौच के बाद दरवाज़ा खोलने पर आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से फरमान के भाई फैजान पर फायर झोंक दिया. गनीमत रही कि फैजान बाल बाल बच गया. घर के दरवाज़े पर गोलियों के निशान देखे जा सकते हैं.

मुरादाबाद:- जनपद के कटघर थाना क्षेत्र करूला इलाके में एक महिला उसके भाई और साथियों के द्वारा अपने पति के घर के बाहर फायरिंग किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पत्नी द्वारा अपने पति के घर के बाहर की गई फायरिंग की घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गयी. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. थाना कटघर क्षेत्र के करूला में 14 सितम्बर की रात यह सनसनीखेज वारदात हुई.

जानकारी के मुताबिक स्थानीय निवासी फरमान ने अपनी पत्नी सबिया खान, उसके भाई और अन्य साथियों पर आधी रात को घर पर धावा बोलने और फायरिंग करने का गंभीर आरोप लगाया है. करुला रहमत नगर गली नंबर 1 के रहने वाले पीड़ित फरमान का आरोप है कि 14 सितंबर की रात करीब 2 बजे उसकी पत्नी सबिया खान अपने भाई अयान और दो अज्ञात साथियों के साथ घर पहुँची. आरोप है कि गाली गलौच के बाद दरवाज़ा खोलने पर आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से फरमान के भाई फैजान पर फायर झोंक दिया. गनीमत रही कि फैजान बाल बाल बच गया. घर के दरवाज़े पर गोलियों के निशान देखे जा सकते हैं. पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गयी. फरमान ने आरोप लगाया कि सबिया पहले भी उसके और उसके परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा चुकी है. समझौते के नाम पर कई बार लाखों रुपये ले चुकी है. साथ ही लगातार ब्लैकमेल और धमकियां देने का भी आरोप लगाया गया है. पीड़ित का कहना है कि इस वारदात में सबिया का दोस्त फरहान भी शामिल था जिसके साथ मिलकर साजिश रची गई.

पीड़ित फरमान के द्वारा कटघर थाने में दिए गए शिकायती पत्र में कहा गया है कि उसकी शादी वर्ष 2020 में सबिया खान पुत्री राजा निवासी पक्का बाग कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर के साथ साथ हुई थी. पत्नी सबिया खान का उसके घर वालो के साथ व्यवहार सही नही था. इस लिए सबिया अपने घर धामपुर चली गयी थी. जहाँ पर सबिया ने मेरे व मेरे घर वालो के विरुद्ध धामपुर बिजनौर थाने में मुकदमा लिखाया था. जो न्यायालय में विचाराधीन है, सबिया ने कई बार समझौते के नाम पर उससे दो बार में 5 लाख रुपये ले लिये है. जिसकी वीडियो उसके पास है साबिया खान न तो मेरे साथ रहना चाहती है और मुझसे बार बार पैसे मांग कर ब्लेक मेल करती रहती है.

 

