  1. हिन्दी समाचार
  2. Bigg Boss 19
  3. Bigboss 19 : वाइल्ड कार्ड एंट्री मालती ने आते तान्या मित्तल पर किया वार, गौरव खन्ना को बताई सच्चाई

Bigboss 19 : वाइल्ड कार्ड एंट्री मालती ने आते तान्या मित्तल पर किया वार, गौरव खन्ना को बताई सच्चाई

फेमस रियालिटी शो बिगबॉस 19 लगातार लाईमलाइट में बना हुआ है। शो में अब वाइल्ड कार्ड एंट्री ले  चुकी हैं । बता दें शो में मालती चाहर जो की वाइल्ड कार्ड एंट्री ली हैं  मालती आते ही अपना गेम शुरू कर दिया है। पिछले एपिसोड में मालती ने तान्या को उनका असली चेहरा दिखाया था और अब नॉमिनेशन टास्क में उन पर वार किया है। मालती ने आते ही दोनों ग्रुप का गेम बदल दिया है। जीशान कादरी और उनकी गैंग के साथ उनकी बातचीत है लेकिन गौरव खन्ना और अभिषेक बजाज के साथ भी उन्होंने दोस्ती बनाई हुई है। नए प्रोमो देखकर आप आसानी से पता लगा लेंगे शो में आगे चल रहे कंटेस्टेंट पर मालती भारी पड़ने वाली है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

फेमस रियालिटी शो बिगबॉस 19 लगातार लाईमलाइट में बना हुआ है। शो में अब वाइल्ड कार्ड एंट्री ले  चुकी हैं । बता दें शो में मालती चाहर जो की वाइल्ड कार्ड एंट्री ली हैं  मालती आते ही अपना गेम शुरू कर दिया है। पिछले एपिसोड में मालती ने तान्या को उनका असली चेहरा दिखाया था और अब नॉमिनेशन टास्क में उन पर वार किया है। मालती ने आते ही दोनों ग्रुप का गेम बदल दिया है। जीशान कादरी और उनकी गैंग के साथ उनकी बातचीत है लेकिन गौरव खन्ना और अभिषेक बजाज के साथ भी उन्होंने दोस्ती बनाई हुई है। नए प्रोमो देखकर आप आसानी से पता लगा लेंगे शो में आगे चल रहे कंटेस्टेंट पर मालती भारी पड़ने वाली है।

पढ़ें :- Bigboss19 : क्यों अमाल के लिए बदनाम हो रहे सलमान खान , आडियन्स कर रही ये मांग , यहां जाने हकीकत

मालती का तान्या पर वार

बिग बॉस के लेटेस्ट एपिसोड का एक प्रोमो सामने आया है इस प्रोमो में नॉमिनेशन टास्क में मालती तान्या को स्विमिंग पुल में धक्का देकर टास्क पूरा कर रही होती हैं। लेकिन ये धक्का इतना जोर का होता है कि घरवाले भी हैरान हो जाते हैं। तान्या रोते हुए पुल से बाहर आती हैं और शाहबाज़ उन्हें संभालता है।

तान्या का ड्रामा

आगे मालती तान्या से पूछती हैं कि वो क्यों रो रही हैं? इस पर तान्या फिर रोकर जवाब देती हैं। लेकिन मालती, तान्या के दिखावी रोने में न कर उन्हें तगड़ा जवाब देती हैं। मालती कहती हैं अगली बार फिर धक्का दूंगी।

गौरव पर तंज

पढ़ें :- Bigg Boss 19: अमाल मालिक को क्यों सपोर्ट कर रहे Salman Khan, अभिषेक बजाज की टीम ने विडियो जारी कर दिखाया सच

इसी प्रोमो में आगे मालती कहती हैं कि तान्या साड़ी के अलावा भी कपड़े पहनती है। लेकिन टास्क में जानबूझकर साड़ी में खेलती हैं ताकी जैसा वो दिखाना चाहती है खुद वो वैसी ही दिखे। मालती गौरव और ग्रुप पर तंज भी कसती है कि वो सिर्फ फालतू की बातों में लगे रहते हैं, तान्या की हरकतों पर ध्यान नहीं देते।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Bigboss 19 : वाइल्ड कार्ड एंट्री मालती ने आते तान्या मित्तल पर किया वार, गौरव खन्ना को बताई सच्चाई

Bigboss 19 : वाइल्ड कार्ड एंट्री मालती ने आते तान्या मित्तल पर...

Bigboss19 : क्यों अमाल के लिए बदनाम हो रहे सलमान खान , आडियन्स कर रही ये मांग , यहां जाने हकीकत

Bigboss19 : क्यों अमाल के लिए बदनाम हो रहे सलमान खान ,...

‘स्पिरिचुअल आदमी हूं बैकलेस…’, Elvish Yadav ने Tanya Mittal पर कसा तंज़ , व्लॉग में उड़ाई खिल्ली

‘स्पिरिचुअल आदमी हूं बैकलेस…’, Elvish Yadav ने Tanya Mittal पर कसा तंज़...

Bigg Boss 19: अमाल मालिक को क्यों सपोर्ट कर रहे Salman Khan, अभिषेक बजाज की टीम ने विडियो जारी कर दिखाया सच

Bigg Boss 19: अमाल मालिक को क्यों सपोर्ट कर रहे Salman Khan,...

Bigboss 19 : आमाल मालिक को लेकर आडियन्स सलमान खान को कर रही ट्रोल , यहां जाने सच

Bigboss 19 : आमाल मालिक को लेकर आडियन्स सलमान खान को कर...

Bigboss 19 : 'वीकेंड का वार' में मचेगा बवाल, कुनिका सदानंद को लेकर क्या बोल गए सलमान 'फसाद की ........

Bigboss 19 : 'वीकेंड का वार' में मचेगा बवाल, कुनिका सदानंद को...