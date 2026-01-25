अभिनेता सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ़ गलवान का पहला गाना मातृभूमि रिलीज, दबंग ने इंस्टाग्राम पर गाने को किया शेयर

मुंबई। अभिनेता सलमान खान (actor salman khan) की आने वाली फिल्म बैटल ऑफ़ गलवान (Battle of Galwan) का पहला गाना रिलीज किया है। इस गाने का टीजर दो दिन पहले ही रिलीज हुआ है। गाना मातृभूमि (song matrubhoomi) एक देश भक्ति गाना है। सलमान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पहला गाना मातृभूमि शेयर किया है, जिससे फैंस को वॉर ड्रामा के इमोशनल साइड की पहली झलक मिली। गाने में सलमान एक इंडियन आर्मी ऑफिसर (Indian Army Officer) के रूप में नज़र आ रहे हैं और चित्रांगदा सिंह उनकी पत्नी का किरदार निभा रही हैं। उनके साथ के सीन मज़बूत पारिवारिक रिश्तों को दिखाते हैं। विज़ुअल्स उनके दो बच्चों के साथ घर पर शांतिपूर्ण पलों और गलवान युद्ध के मैदान के इंटेंस सीन के बीच बदलते रहते हैं।

मातृभूमि गाने को हिमेश रेशमिया (Himesh Reshammiya) ने कंपोज़ किया है और इसके बोल समीर अंजान (Sameer Anjaan) ने लिखे हैं। यह गाना अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल (Arijit Singh and Shreya Ghoshal) ने गाया है। म्यूज़िक और आवाज़ का मकसद मज़बूत देशभक्ति की भावनाएं जगाना है। फिल्म का टीज़र पिछले साल दिसंबर में रिलीज़ हुआ था और इसमें सलमान के किरदार की झलक मिली थी, जो एक इंडियन आर्मी ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं। टीज़र में उन्हें गंभीर और संयमित भावों के साथ दिखाया गया है। विज़ुअल्स में ऊबड़-खाबड़ इलाका, ठंडा मौसम और आमने-सामने की लड़ाई दिखाई गई है, जो ऊंचाई पर सैनिकों को होने वाली चुनौतियों की एक झलक देती है। यह फिल्म 2020 में भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हुए टकराव पर आधारित है, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। टकराव के बाद भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ गया था। सेना ने लद्दाख में लाइन ऑफ़ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) के पास गलवान घाटी के पास फॉर्मेशन तैनात किए और संभावित चीनी आक्रामकता को रोकने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों का सर्वे जैसी गतिविधियां कीं। फिल्म में सलमान के साथ एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह को कास्ट किया गया है। यह फिल्म 17 अप्रैल को रिलीज़ होगी।