Provo massive fire : बकले ड्रॉ घाटी में फिर से भड़की जंगल की आग ; बुझाने के प्रयास जारी

यूटा घाटी के पूर्वी हिस्से में स्लेट कैन्यन के दक्षिण में बकले ड्रॉ फायर नामक एक जंगल की में आग भड़क उठी। घाटी में हर तरफ धुएं के गुबार दिखाई देने लगे।

Provo massive fire :  यूटा घाटी के पूर्वी हिस्से में स्लेट कैन्यन के दक्षिण में बकले ड्रॉ फायर नामक एक जंगल की में आग भड़क उठी। घाटी में हर तरफ धुएं के गुबार दिखाई देने लगे। खबरों के अनुसार, आग लगने की सूचना सबसे पहले शाम लगभग 5 बजे मिली और जल्द ही प्रोवो सिटी सरकार (Provo City Government) ने फ़ेसबुक पर एक पोस्ट में कहा कि यह बकले ड्रॉ कैन्यन में स्लेट कैन्यन (Slate Canyon in Buckley Draw Canyon) के ठीक दक्षिण में जल रही है। अमेरिकी वन सेवा ने कहा कि इसे बकले ड्रॉ फायर (Buckley Draws Fire) कहा जाता है। अनुमान है कि वन सेवा की ज़मीन पर 100-150 एकड़ ज़मीन जल रही है। फ़िलहाल, लोगों को निकालने के कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं।

“हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज के टैंकर, साथ ही प्रोवो फ़ायर, यूटा काउंटी फ़ायर और फ़ायर सर्विस के कर्मचारी आग पर काम कर रहे हैं। हल्की हवा के कारण आग पहाड़ की ओर बढ़ रही है।

