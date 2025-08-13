भारत में एक बार फिर होंगे कॉमनवेल्थ गेम्स? IOA की बैठक में मेजबानी की बोली लगाने को मिली मंजूरी

IOA approves India’s 2030 CWG bid: भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने बुधवार को अपनी विशेष आम बैठक (एसजीएम) के दौरान 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी के लिए देश की बोली को औपचारिक रूप से मंज़ूरी दे दी। भारत ने अहमदाबाद को मेज़बान शहर बनाते हुए 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए पहले ही रुचि पत्र जमा कर दिया है। लेकिन देश को 31 अगस्त की समय सीमा से पहले अंतिम बोली के लिए प्रस्ताव जमा करने होंगे।

समाचार एजेंसी पीटीआई से भारतीय ओलंपिक संघ के शीर्ष अधिकारियों ने कहा कि भारत सभी “पदक विजेता” खेलों को शामिल करते हुए एक “समावेशी” संस्करण की मेज़बानी करेगा। आईओए अध्यक्ष पी. टी. उषा ने कहा कि अहमदाबाद के साथ-साथ 2010 के मेज़बान दिल्ली और भुवनेश्वर पर भी विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा, “अब हम सब मिलकर काम करेंगे। हमने सर्वसम्मति से राष्ट्रमंडल 2030 (कॉमनवेल्थ गेम्स) की बोली का प्रस्ताव रखा है। अहमदाबाद एकमात्र आयोजन स्थल नहीं है, आयोजन स्थल अभी तय होना बाकी है। भुवनेश्वर भी एक प्रमुख दावेदार है। कुछ सुविधाएँ दिल्ली में भी हैं।”

संघ के सीईओ रघुराम अय्यर ने कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स के अधिकारियों के पिछले दौरे के दौरान उन्होंने सभी सुविधाओं और बुनियादी ढाँचे का जायज़ा लिया था, वे इससे प्रभावित हुए थे और इस महीने के अंत तक उनके फिर से आने की संभावना है। संघ के संयुक्त सचिव कल्याण चौबे ने कहा, “भारत राष्ट्रमंडल खेल 2030 के लिए बोली लगाने की उम्मीद कर रहा है और भारतीय ओलंपिक संघ में इसकी कुछ प्रक्रिया है। इसलिए, आज कार्यकारी समिति ने इसका प्रस्ताव रखा और इसे मंजूरी दे दी और उसके बाद, इसे विशेष आम सभा की बैठक में भी पारित कर दिया गया।”