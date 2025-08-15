क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो भारत आकर खेलेंगे मैच? AFC चैंपियंस लीग टू के ड्रॉ का हुआ ऐलान

AFC Champions League Two: एएफसी चैंपियंस लीग टू के ड्रॉ का ऐलान कर दिया गया है। जिसमें भारत की एफसी गोवा टीम को ग्रुप डी में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम अल-नस्र की टीम के साथ रखा गया है। ऐसे में रोनाल्डो के भारत में मैच खेलने की संभावना जतायी जा रही है। हालांकि, पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर का कॉन्ट्रैक्ट उनके भारत दौरे में रुकावट बना सकता है।

दरअसल, एएफसी चैंपियंस लीग टू के ड्रॉ में ग्रुप डी में एफसी गोवा और अल-नस्र एफ़सी टीम के साथ अल-नस्र इराक की अल-जावरा’आ और ताजिकिस्तान की एफसी इस्तिकलोल को भी जगह मिली है। टूर्नामेंट में टीमों को अपने घरेलू जमीन के अलावा विदेशी सरजमीं पर भी मुकाबले खेलने होंगे। ऐसे में रोनाल्डो के फिट होने पर उनके भारत आकर खेलने की संभावना जतायी जा रही है। हालांकि, रोनाल्डो के कॉन्ट्रैक्ट में शामिल एक क्लॉज मुसीबत बन सकता है जिसमें उन्हें किसी भी टूर्नामेंट में विदेशों में होने वाले मुकाबले में यात्रा करने से पाबंदी है।

एएफसी चैंपियंस लीग टू में 32 टीमें ले रही हिस्सा

एएफसी चैंपियंस लीग टू टूर्नामेंट में कुल 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इन टीमों को 16-16 के ईस्ट और वेस्ट जोन में बांटा गया है। फिर चार-चार के 8 ग्रुप में सभी टीमों को रखा गया है। इस दौरान ग्रुप स्टेज के मैच 16 सितंबर से लेकर 24 दिसंबर तक होंगे। प्रत्येक ग्रुप में टॉप-2 में रहने वाली टीमें राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई करेंगी। राउंड ऑफ 16 मैच साल 2026 में 10 से लेकर 19 फरवरी तक खेले जाएंगे। क्वार्टर फाइनल मैच 3 से 12 मार्च तक होंगे जबकि सेमीफाइनल मैच 7 से 15 अप्रैल के बीच खेले जाएंगे। लीग का फाइनल मैच 16 मई को खेला जाएगा।