8th Pay Commission साल 2026 से लागू होगा या नहीं? 2025 में क्या तय हुआ, DA-DR से एरियर तक समझें सबकुछ

8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर सोशल मीडिया पर इन दिनों कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है । साल 2025 के खत्म होते-होते यह साफ हो गया है कि 1 जनवरी 2026 से नया वेतन आयोग सीधे लागू हो जाएगा? ऐसा कहना फिलहाल सही नहीं है।
8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर सोशल मीडिया पर इन दिनों कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है । साल 2025 के खत्म होते-होते यह साफ हो गया है कि 1 जनवरी 2026 से नया वेतन आयोग सीधे लागू हो जाएगा? ऐसा कहना फिलहाल सही नहीं है।
2025 में सरकार ने उठाए ये तीन जरूरी कदम
बता दें कि 2025 में सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर तीन अहम कदम जरूर उठाए
ToR जारी होने से पहले और बाद में सरकार ने अलग-अलग मंत्रालयों और कर्मचारी संगठनों से बातचीत भी की। इसमें NC-JCM (स्टाफ साइड) शामिल रहा, जिसने वेतन-पेंशन और भत्तों से जुड़े कई सुझाव सरकार को सौंपे।
सबसे बड़ा सवाल- कब लागू होगा आठवां वेतन आयोग?
वहीँ सवाल ये उठ रहा है कि 2026 में कर्मचारियों और पेंशनर्स को क्या मिलने वाला है? 7वें वेतन आयोग की 10 साल की अवधि 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रही है, लेकिन सरकार ने अब तक यह साफ नहीं किया है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगा या नहीं। हाल ही में संसद में सरकार ने संकेत दिए हैं कि लागू करने की तारीख पर फैसला तब लिया जाएगा, जब वेतन आयोग अपनी सिफारिशें सौंप देगा।
तो 1 जनवरी 2026 से एरियर मिलने की संभावना रहेगी?
इसका मतलब यह है कि 1 जनवरी 2026 से वेतन और पेंशन में तुरंत बढ़ोतरी की उम्मीद करना सही नहीं होगा। हालांकि, जब भी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी, तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2026 से एरियर मिलने की संभावना बनी रहेगी। इसकी वजह यह है कि आमतौर पर वेतन आयोग उसी तारीख से प्रभावी माना जाता है, जब पिछला आयोग खत्म होता है।
2026 में सिफारिशें आने की संभावना काफी कम!
वहीँ रिपोर्ट के अनुसार , 2026 में सिफारिशें आने की संभावना काफी कम है। आयोग को रिपोर्ट देने के लिए करीब 18 महीने का समय मिला है। ऐसे में 2027 में सिफारिशें आने और उसके बाद सरकार की मंजूरी मिलने की उम्मीद ज्यादा मानी जा रही है। तब तक कर्मचारियों और पेंशनर्स को 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी मिलती रहेगी। यानी बड़ी सैलरी बढ़ोतरी में अभी वक्त है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं ह