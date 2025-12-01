 Winter Health : सर्दियों में खराश और छींक की बीमारी में घरेलू उपाय से मिलता है आराम , करें ये उपाय

Winter Health : सर्दियों के मौसम में गले में खराश और छींक आना होना आम बीमारी है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। ठंड के मौसम में तापमान गिर जाता है, दिन छोटे होते है और इसके साथ ही गले में खराश और छींक आने के शुरुआती लक्षण भी दिखने लगे हैं। जब गले में खराश होती है, तो इससे राहत पाना सबसे बड़ी प्राथमिकता बन जाती है।ऐसे कई आजमाए हुए घरेलू उपाय हैं जो तकलीफ़ को कम करने और आपकी रिकवरी को तेज़ करने में मदद कर सकते हैं।

गले की खराश के लिए घरेलू उपाय

नमक वाले पानी से गरारे करें: एक गिलास गर्म पानी में आधा चम्मच नमक मिलाकर दिन में कई बार गरारे करने से सूजन कम होती है और संक्रमण से लड़ने में मदद मिलती है।

शहद और नींबू: एक चम्मच नींबू के रस में दो चम्मच शहद मिलाएं और इसे गर्म पानी या चाय में डालकर पिएं। शहद गले को शांत करता है और नींबू प्रतिरक्षा को बढ़ाता है।

अदरक और शहद: एक चम्मच अदरक के रस में एक चम्मच शहद मिलाकर दिन में दो बार लें। अदरक और शहद गले की खराश को शांत करने में मदद करते हैं।

गर्म तरल पदार्थ: खूब सारा पानी, हर्बल चाय, या सूप पिएं। यह बलगम को पतला करता है और गले को नम रखता है।

पुदीना: पुदीना में मेन्थॉल होता है, जो स्वाभाविक रूप से गले को सुन्न कर सकता है और एक डिकंजेस्टेन्ट के रूप में कार्य कर राहत प्रदान करता है।

मेथी: मेथी में जीवाणुरोधी गुण होते है और यह दर्द और सूजन को कम करने की क्षमता के लिए जानी जाती है, जिससे यह गले की खराश के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है।

भाप लें: गर्म पानी के कटोरे के ऊपर तौलिए से ढककर भाप लें या गर्म पानी से नहाएं।